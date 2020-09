Plopping, la tecnica su TikTok per asciugare i capelli ricci in tempi record

Il metodo smart per asciugare i capelli ricci o mossi si chiama plopping. Questa tecnica ha spopolato su TikTok, tant’è che numerose ragazze hanno cercato di riprodurla con risultati sorprendenti.

Il plopping punta a donare capelli ricci dalla texture definita ed eliminare il famigerato effetto frizzy. Nessuna fonte di calore, come il phon, sarà necessaria per riprodurre la tecnica di asciugatura, ma solo una semplice t-shirt da avvolgere tra i capelli e dei prodotti per enfatizzare il riccio.

Come si effettua il plopping?

Plopping, che in inglese significa letteralmente “lasciar cadere”, è un metodo rivoluzionario per asciugare i capelli ricci o mossi. Inizialmente diffusa con il passaparola, oggi la tecnica viene mostrata sul web dalle TikTokers con delle clip che mostrano il procedimento step-by-step.

Perché questa è diventata così virale? In pochissimo tempo, avvolgendo i capelli in una t-shirt formando un “turbante”, infatti, si possono ottenere dei ricci perfetti. Tutto questo, appunto, senza l’utilizzo di fonti di calore come phon e piastre, le quali aumentano il rischio seccare le lunghezze.

Se il raccolto con la t-shirt non viene al primo colpo per il grande volume della chioma, le Tiktokers consigliano di utilizzare una t-shirt di cotone grande oppure servirsi con delle federe del cuscino, preferibilmente in seta in quanto considerata l’alleata numero uno per chi tende ad avere capelli molto crespi.

Come per ogni hair styling, il tempo di posa del plopping è molto soggettivo, in quanto dipende dalla lunghezza e il volume dei capelli. Nei video su TikTok consigliano di aspettare almeno 15 minuti per un taglio medio e 25 minuti per chi lo possiede lungo.

La tecnica è una valida alternativa all’utilizzo di una sostanza chimica come il termoprotettore e l’ingombrante diffusore. Infatti, il concetto del plopping è l’air drying, nonché un metodo per asciugare i capelli in modo completamente naturale.

