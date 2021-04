Chiara Ferragni rilancia il mollettone per capelli

Chiara Ferragni detta ormai legge in fatto di moda e questa volta ha stupito il pubblico del web rilanciando un grande classicone degli anni ’90: il mollettone per capelli.

Solo qualche giorno fa l’imprenditrice digitale infatti ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae mentre indossa, per completare un outfit total black, un grazioso mollettone per capelli in plastica, dalla simpatica forma di delfino.

Saranno contente quindi le irriducibili, quelle che nel corso degli anni non hanno mai rinunciato alla comoda pinza per capelli (a volte diciamocelo, non proprio super fashion), che hanno continuato a indossarla, a casa e fuori, e che non l’hanno dimenticata sul fondo di un cassetto.

Ebbene, Chiara Ferragni è una di voi. Non è infatti la prima volta che l’influencer sfoggia il mollettone anni ’90, anzi. La Ferragni ama i mollettoni colorati di plastica e non perde assolutamente occasione per indossarli, sia in casa che fuori.

In questa foto ad esempio, Chiara Ferragni indossa un comodo outfit casalingo e, per fermare i capelli acconciati con le sue ormai famose waves, ha scelto ancora una volta un bel mollettone in plastica, rosa delicato, che riprende il colore dei calzini.

Chiara Ferragni non è sola, le star amano il mollettone per capelli

Chiara Ferragni però non è la sola amante dei mollettoni. Sono infatti tante le star che scelgono di rivolgersi al mollettone per capelli nei bad hair day.

Hailey Bieber

Hailey Bieber ad esempio è una vera pro delle mollette e dei vari accessori per capelli. In questo scatto postato su Instagram infatti Hailey Bieber indossa una delle varianti forse più conosciute (o super amato o super odiato) di mollettone in plastica: marrone tartarugato, di piccole dimensioni.

Bella Hadid

Anche Bella Hadid indossa con disinvoltura i mollettoni in plastica. In questo video postato sul suo profilo Instagram infatti la vediamo mentre indossa una maxi pinza per capelli in plastica per tenere fermi i capelli, un po’ come facciamo tutte quando siamo in casa.