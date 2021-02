Erano gli anni Novanta e una delle acconciature più cool era creare delle treccine o semplicemente arrotolare delle ciocche frontali, e fissarle con le mollette a farfalla. Un accessorio colorato che ha domato ciuffi, ciuffetti e acconciature di vario tipo per tutto un decennio.

Venti, anzi, trent’anni dopo, questo fermaglio torna a essere più cool che mai. Le tendenze, si sa, ormai le fa e le detta Instagram, social che attinge a piene mani dalla cultura ed all’estetica 90s e le butterfly clips non potevano essere da meno. Infatti, le vediamo sempre più spesso decorare le fluenti chiome, sia naturali che non, di modelle influencer.

Mollette a farfalla: come indossarle nel 2021

A differenza di qualche decade fa fa, oggi le mollette a farfalla si portano in maniera differente e più creativa, e soprattutto ne esistono di tanti tipi diversi. Non ci sono più solo le mollettine in plastica colorata, ma si possono anche scegliere fermagli che ricalcano in maniera più fedele le forme delle farfalle, con diversi colori e dimensioni.

Applicarle su tutte le lunghezze è uno dei trend di stagione: non fermano ma decorano, per un effetto super primaverile sia sui capelli sciolti che intrecciati. Si può scegliere un look monocromatico oppure variopinto a seconda del nostro mood e stile.

Altra super tendenza è quella di abbinare le mollette a farfalla al makeup, soprattutto occhi e labbra. Tutto sta nello scegliere chi detta i colori, e il gioco è fatto: seguendo l’ordine delle sfumature, applicare le clips sui capelli, rendendo chiaro il richiamo alle varie tonalità. Si possono creare look sulle stesse nuance o osare con abbinamenti più audaci: l’effetto sarà super pop.

In questo caso, attenzione a non sovraccaricare il look con gioielli troppo appariscenti, altrimenti rischieranno di perdere i ruolo da protagonista i vostri bellissimi fermagli.