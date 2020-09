Gli anni scorsi era la volta degli anni ’80, e infatti era questione di mesi prima che tornasse in auge lo stile anni ’90. Se avete un vecchio capo vintage è il momento di tirarlo fuori dall’armadio, potrebbe essere super glam!

I vestiti e gli abiti possono avere il potere di sollevare gli spiriti e mettere spavalderia nel tuo look, il che significa che è tempo di abbracciare con nuovo vigore uno stile rivisitato, ma che conosciamo molto bene.

Foto Getty Images | George Rose

Look per settembre 2020: prendere ispirazione dalle super model degli anni ’90

Se stai cercando ispirazione, ti consigliamo di partire direttamente dall’inizio. Nessuno ha mai canalizzato il glamour in modo così sicuro, spettacolare e impenitente come Naomi Campbell e le supermodelle, il cui stile anni ’90 è senza dubbio super appariscente.

Foto Getty Images | Dave Benett

Naomi è una delle top model originali – insieme a personaggi del calibro di Christy Turlington, Cindy Crawford e Linda Evangelista, che notoriamente non si alzavano dal letto per meno di 10.000 dollari, hanno definito il look dell’epoca in iconici scatti di Peter Lindbergh e Herb Ritts, nel video di George Michael “Freedom!” e a braccetto in passerella con Gianni Versace.

Sebbene le modelle di oggi possono mostrare un look easy, apparentemente con zero sforzo che ruota attorno a jeans e sneakers, le supermodel degli anni ’90 sono donne nate per il tappeto rosso. È impossibile guardare i loro abiti che sfiorano le cosce con i loro abbellimenti sfavillanti, i gioielli super opulenti e le stampe audaci e non sorridere di nostalgia.

Quello degli anni ’90 è un look che sembra ancora molto audace, e infatti oggi, all’età di 50 anni ed essendo state sotto gli occhi del pubblico per quattro decenni, le supermodelle hanno ancora il potere da star di mettere in ombra chiunque altro sul tappeto rosso.

Foto Getty Images | Robin Platzer

L’imitazione potrebbe essere la più alta forma di adulazione, ecco quindi tantissimi look da sfoggiare!

Abiti dal taglio maschile

Foto Getty Images | PL Gould

Il vero fascino richiede sicurezza di sé. Queste supermodelle non hanno mai avuto paura di essere viste e ascoltate. Puoi sentirlo nelle loro parole (per esempio Naomi Campbell ha parlato di razzismo nell’industria della moda) e vederlo nei loro vestiti, che urlano forte e chiaro: questo è chi sono, prendere o lasciare. Ed è per questo che non possiamo che copiare i loro look!

Foto Getty Images | PL Gould

Calvin Klein negli anni ’90 ha sdoganato anche per le donne i tagli d’abito maschili, larghi e super affascinanti.

Ispirazione anni ’90: look da giorno

Foto Getty Images | PL Gould

Contrasti accesi, brillanti e tanto nero (e pelle): questo è il look da giorno da copiare! E poi tantissimi accessori, dalle cinture ad anelli grandi ai gioielli super vistosi.

Foto Getty Images | Images Press

Look da sera: scolli da urlo

Foto Getty Images | Raoul

Mettiamo da parte la prosperità degli anni ’80, la donna anni ’90 ha un seno medio, di quelli super eleganti che entrano nelle famose coppe di champagne!

Al bando i reggiseni, i vestiti e gli abiti in stile anni ’90 che puoi copiare a settembre 2020 hanno la schiena scoperta, pizzo o stampe decorate, e scolli profondi. Come essere sexy e comode al tempo stesso.