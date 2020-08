Quella di quest’anno è una stagione all’insegna dei colori, su questo non c’è dubbio, soprattutto se si tratta di colori pastello e dal gusto naive. Tra le tendenze irrinunciabili, allora, figurano anche gli accessori e in particolare gli occhiali da sole con le lenti colorate.

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Non più solo i classici nero e marrone, non più solo montature spesse con gli angoli allungati che ricordano i modelli vintage degli anni ’50, ma occhiali da sole dalle forme particolari e dai colori-caramella: verde acqua, giallo, lilla e rosa! Tra questi gli occhiali da sole con le lenti rosa sono un trend irrinunciabile per i mesi caldi, che si tratti di montature sottili e impercettibili o spesse e ben presenti, ton sur ton o in contrasto con le lenti; che si tratti di lenti trasparenti o specchiate, gli occhiali da sole con le lenti rosa accolgono tutti i gusti e sono adatti a tutte le esigenze.

Foto Getty Images

La moda attinge agli anni ‘90

Ma i colori pastello non sono l’unico trend in voga, se dovessimo far riferimento a uno stile in particolare ci balzerebbero subito in testa gli anni ’90. Gli occhiali da sole dalle forme strane e dai colori atipici, in effetti, attingono proprio dal quel bacino.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Dai video delle Spice Girls e Britney Spears, per intenderci, dallo street style super casual di chi indossava jeans, t-shirts e accessori eccentrici, da chi portava occhiali da sole con le lenti rosse, celesti o gialle, quasi a voler modificare i colori del mondo ancor prima che Instagram lanciasse i suoi filtri. Indossando un paio di occhiali da sole con le lenti rosa il risultato è esattamente quello: il cielo diventa lilla, le strade diventano aranciate e tutto appare più caldo, come davanti a un tramonto al mare.

Forme squadrate

E adesso veniamo ai modelli da scegliere: in pieno accordo con l’amore per i nineties gli occhiali da sole rosa sono soprattutto squadrati, con le lenti rettangolari e gli angoli netti; le montature sono una via di mezzo tra le spessissime in stile hipster e quelle ipersottili.

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Non mancano i modelli dalle lenti tonde, più vicini ai ’60 che ai ’90, e quelli che ricordano i Carrera, occhiali da sole che hanno spopolato una decina di anni fa. La vasta gamma di proposte da cui scegliere giunge sia dai marchi low cost come H&M, Mango e Zara che da quelli di lusso come Chloè, Marni e Prada.