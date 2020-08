Che i brand low cost propongano collezioni fortemente ispirate e influenzate da quelle delle passerelle è un dato di fatto. C’è chi proverà a redimere almeno un po’ la creatività originale dei designer del fast fashion e chi invece, a mani giunte, ringrazierà gli stessi proprio per la possibilità di sfoggiare capi e accessori praticamente identici a quelli d’alta moda ma a prezzi più che contenuti e sicuramente abbordabili. In questo articolo, allora, si parlerà proprio di questo: dei capi e degli accessori dalle passerelle che è possibile trovare in forma praticamente identica da Zara, H&M, Mango, Asos e tutti gli altri alleati fashion delle nostre tasche: eccone cinque!

Continua a leggere

La Padded Cassette bag di Bottega Veneta

Se vi piacciono gli accessori intrecciati Bottega Veneta è il brand che fa per voi. Ma se non potete permettervi una borsa originale, Zara e H&M in particolare giungono in vostro aiuto: la borsa a tracolla trapuntata in due colori della nuova collezione di H&M è molto simile alla Padded Cassette del brand di pelletteria. La versione di Zara, invece, è una clutch e non una tracolla ma il concept è lo stesso: quadrati trapuntati per una borsa in finta pelle minimal un po’ futuristica e un po’ nostalgica degli anni ’90.

Foto H&M

Jacquemus e i suoi capi nude

Jacquemus è uno degli stilisti più in voga del momento, famoso per le sue passerelle immerse nella natura e per il suo gusto minimalista che richiama gli amati Nineties. La sua collezione estiva per il 2020 propone capi dai colori tenui, tendenzialmente nude, verde salvia, grigio ghiaccio e soprattutto beige (con qualche sporadica apparizione di maxidress dai colori brillanti). Se vi piacciono i suoi capi ma state cercando un’alternativa low cost, vi basterà dare un’occhiata alla nuova collezione di Zara: i vestiti stretti in vita con spalline sottili e gonne asimmetriche del brand spagnolo ricordano quelli indossati tra i campi di grano e lavanda dalle modelle della collezione di Jacquemus.

Foto Zara

Le scarpe a punta quadrata di Balenciaga e Givenchy

Foto Balenciaga

Le calzature a punta quadrata possono non piacere a tutti ma sono indubbiamente di tendenza quest’anno. Ce lo confermano brand del calibro di Balenciaga e Givenchy, a cui Mango e i suoi colleghi low cost hanno deciso di ispirarsi. Il modello Mule di Balenciaga Mango lo ripropone uguale, simile anche ai sabot intrecciati di Bottega Veneta. Zara e Asos, invece, optano per i saldali squadrati con mini tacco svasato in puro stile Spice Girls, o meglio, Victoria Beckham!

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Mango

Le camicie vittoriane di Miu Miu

Il genio femminile e sbarazzino di Miu Miu non smette mai di strabiliarci, così tanto che spesso non desidereremmo altro che acquistare qualche capo delle collezioni firmate da Miuccia Prada. Anche in questo caso Zara corre in aiuto delle nostre tasche, presentando sul proprio catalogo camicie con maxi colletti e maniche a palloncino che ricordano quelle ricamate e merlettate o in denim di Miu Miu.

Foto Zara

Gli abiti ricamati di Dior

Le collezioni firmate dal genio di Maria Grazia Chiuri alla maison Dior hanno una fattura straordinaria, ricami pregiatissimi realizzati su tessuti preziosi e design che alterna sportività ed eleganza, tradizione e innovazione. Dall’ultima collezione di alta moda abbiamo visto nascere abiti ricamati che probabilmente non potremo mai permetterci. Ma fortunatamente Zara propone un abito ricamato in tulle che somiglia tantissimo a quelli della boutique francese. Attenzione però, non sarà facile procurarselo, perché in edizione limitata!