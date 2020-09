State cercando un look ideale per settembre, comodo ed elegante? Tra le mille tendenze che stanno popolando e spopolando nel mondo della moda, ce ne sono alcune, in particolare, che conciliano stile e comodità e che per questo sono praticamente impossibili da ignorare. Stiamo parlando dello stile sporty chic, degli abbinamenti vestito e sneakers e di quelli eleganti-sportivi fatti di abitini e scarpe da ginnastica in mille forme e colori.

Foto Getty Images | Christian Vierig

La combo vestito e sneakers è perfetta soprattutto per le mezze stagioni, con qualche accorgimento non dovremo rinunciarvi neanche durante le stagioni fredde. Andiamo con ordine, ecco qualche suggerimento sugli outfit vestito e sneakers da sfoggiare in ogni occasione, dai minidress agli oversize, dai capi attillati a quelli che abbondano in stoffa e dimensioni!

Abbinamento vestito e sneakers

Foto Getty Images | Melodie Jeng

Niente di più adatto di una scarpa da ginnastica da abbinare a un minidress leggero per settembre, allora. Con un vestitino a fiori e un paio di Converse darete vita a un look giovanile e confortevole, spendibile sia al mare che in città, sia col partner che con le amiche per un aperitivo.

Foto Getty Images | Tommaso Boddi

Vi piacciono gli outfit bon ton e un po’ naive? Abbinate un vestitino a quadretti Vichy a un paio di Superga e sarete perfettamente al passo coi trend estivi. Ma a settembre non è solo caldo!

Foto Getty Images | Christian Vierig

Per le temperature più fredde basterà alternare ai vestiti leggeri degli abiti in maglia, preferibilmente oversize, diventati ormai un must have irrinunciabile sia per le giovanissime che per le meno giovani. Con un maxi dress in lana e un paio di sneakers potrete andare praticamente ovunque: in ufficio, al supermercato, a fare commissioni o semplicemente a fare una passeggiata.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Per un look più sensuale basterà prendere ispirazione dalle celebrities, che amano alla follia l’abbinamento vestito e sneakers con sottoveste attillata e scarpe da ginnastica oppure quello tra tubino aderente e scarpa da ginnastica.

Foto Getty Images | Berthelot

Per un attire più professionale, invece, procuratevi un abito chemisier dal tocco maschile e aggiungete un blazer per rendere il tutto un po’ più glamour. Ah, non dimenticate le scarpe da ginnastica!

Sneakers in edizioni particolari

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Sono tantissimi i brand che hanno deciso di proporre tra le loro collezioni modelli di scarpe da ginnastica dal tocco particolare: stampe inaspettate, colori pastello, suole platform per regalare qualche centimetro in più a chi lo desidera, modelli dal gusto anni ’90 e dimensioni sempre più allargate si affiancano ai modelli più classici e intramontabili di Nike, Superga o Converse (giusto per fare qualche nome).

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Dopo lo sdoganamento delle scarpe da ginnastica negli abbinamenti sportivi-eleganti vestito e sneakers, visti addirittura sfilare sui red carpet dei grandi eventi da vip, le sneakers diventano sempre più femminili e colorate. Pensiamo ai modelli pastello Air Force 1 di Nike, o a quelli in stile nineties di Puma o alla collaborazione tra Kenzo e Vans da cui sono nati i modelli platform di Vans tempestati di fiori tropicali.