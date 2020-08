Intimo curvy: le proposte più raffinate dei grandi marchi

Si evolve il mercato e si amplia l’offerta. Come per gli accessori, i capi d’abbigliamento e le calzature, così anche per l’intimo le proposte diventano sempre più variegate e dettagliate, ma soprattutto attente alle esigenze di tutti.

Continua a leggere

Foto Zalando

È il caso dei brand che si concentrano sull’intimo curvy o che, comunque, dedicano alle taglie forti una sezione particolare: prendete ad esempio la nuovissima collezione Savage x Fenty di Rihanna, Triumph, Simone Pérèle, Calvin Klein, Intimissimi, ma anche brand low cost come Asos, Shein, H&M e via dicendo… nei cataloghi figureranno reggiseni, culotte, intimo curvy per la notte, slip, calze e tutto quanto ci possa venire in mente quando pensiamo all’intimo di lusso, con in più la comodità delle taglie confortevoli. Diamo allora uno sguardo più da vicino alle proposte più particolari e raffinate!

Continua a leggere

Rihanna si butta nel mondo dell’intimo curvy

Che Rihanna non sia più “solo” una cantante ormai è chiaro da parecchio tempo. Dopo aver lanciato la sua linea di make up di successo Fenty Beauty, a inizio 2020 ha tentato anche la via delle collezioni di intimo con il suo marchio Savage x Fenty.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Zalando

Il concetto di base rimane lo stesso della linea beauty: accontentare le esigenze di tutte le donne e permettergli di esprimere la loro personalità attraverso i propri oggetti, siano essi trucchi o capi intimi. La linea Savage di intimo curvy rispecchia il nome che porta, selvaggia, e propone pezzi che abbondano in pizzi, colori forti come il rosso, il viola, l’arancio, il fucsia, i classici nero e bianco, le nuance nude, in corsettature e drappi che si intrecciano per creare look sensuali, anche e soprattutto su donne formose.

Non mancano anche i capi basic, reggiseni a balconcino contenitivi con coppe grandi, triangoli all’americana in pizzo, modelli sporty chic dal tocco etno da abbinare a slip sgambati o a vita alta, culotte, brasiliane, reggicalze e chi più ne ha più ne metta.

Continua a leggere

Continua a leggere

Simone Pérèle: intimo curvy romantico

Più tradizionali ma comunque ricercate sono le offerte dell’intimo curvy di Triumph e Simone Pérèle. I reggiseni sfruttano i pizzi e i colori pastello come il verde acqua, il rosa, il giallo crema e il celeste pervinca, gli intagli e le applicazioni di dettagli raffinati, così come le forme contenitive di coppe grandi e ferretti pensati per meglio sostenere un seno abbondante.

Foto Simone Perele

La trasparenza dei pizzi si alterna a tessuti lucidi come il raso e la seta, creando pezzi sensuali che vivono all’altezza del nome di intimo di lusso che portano. Quello di Simone Pérèle, d’altronde, è un target medio-alto.

Foto Simone Perele

Triumph, con la sua linea Shapewear dedicata alle curvy

Triumph propone una vasta gamma di capi intimi confortevoli, che però non mancano di prestare attenzione anche al design. Insieme ai reggiseni e agli slip non mancano i body, da sempre simbolo di sensualità e che ci ricordano gli intricati capi intimi ottocenteschi.

Niente di meglio di un body contenitivo per camuffare i difetti e regalarsi una silhouette regolare e sinuosa. Insieme ai body, per l’intimo curvy troverete la linea Shapewear, il cui fine è proprio quello di disegnare il corpo attraverso slip a vita altissima, culotte da indossare sotto gonne o abiti attillati, reggiseni dal taglio sportivo perfetti per svolgere l’attività fisica.