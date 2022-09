I migliori prodotti beauty: le novità di Settembre 2022

Sul mese di Settembre e l’impellente bisogno di novità che le vacanze lasciano dietro sé si potrebbero scrivere capitoli: c’è chi già pensa alle tendenze capelli dell’autunno/inverno e chi, come noi, si butta a capofitto tra le nuove uscite del periodo in ambito cosmetico. In quest’ottica previdente abbiamo raggruppato le più succose del momento, utili anche a riparare pelle e capelli dai danni causati dall’esposizione al sole.

Freshly: Vitamin C Concentrate Serum

Freshly ha recentemente unito le Smart Vitamin C Capsules (da nome a base di vitamina C) ed i noti benefici dell’acido ialuronico in un siero viso delicato che promette di proteggere la pelle dai radicali liberi mediante una potente azione antiossidante, per stimolarne la rigenerazione cellulare: grazie alla sua costante applicazione le macchie solari appaiono ridotte, e risulta un ottimo metodo per evitare le rughe.

Luminosità, idratazione e morbidezza dell’incarnato saranno i principali ed immediati risultati da ammirare nel breve periodo, e ciò dovrebbe bastare per aggiungerlo alla propria beauty routine!

Sol de Janeiro: Milky Leave-in Conditioner

L’estate è meravigliosa, e questo è un fatto certo, esattamente come lo è il fatto che a risentire dei danni di sole e mare sia principalmente la nostra chioma: “rimedi per capelli in estate” (o dopo) è sicuramente tra le ricerche più cliccate del web al momento, ed è per questo che il Milky Leave-in Conditioner di Sol de Janeiro cade esattamente a fagiolo accorrendo in soccorso di lunghezze ormai aride e spente. Si tratta di un balsamo con erogatore spray dalla formula leggera capace di idratare, districare e combattere i capelli crespi in men che non si dica.

Sol de Janeiro, Brazilian Crush Cheriosa ’68: spray profumato per capelli e corpo

Qualora invece si desideri conservare la freschezza dell’estate accanto a sé ancora per un po’, vaporizzare questa fragranza floreale e vivace di Sol de Janeiro su corpo e capelli vi farà sentire come in riva al mare, perlomeno con la fantasia: un ultimo assaggio della stagione, che finisce dritto dritto tra i profumi dell’estate 2022.