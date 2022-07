I migliori prodotti beauty, le novità di Luglio 2022

Oramai possiamo dirlo: è ufficialmente estate. E, tra chi si ritrova sommerso dai caotici preparativi pre-vacanza e chi sta già tornando, abbiamo pensato potesse comunque tornare utile una succosa lista di nuovissimi “beauty favourites“, tutti da provare per una self-care completa e soddisfacente.

Dopo i migliori prodotti beauty di Giugno, ecco cosa inserire assolutamente tra i propri must-have estivi!

DevaCurl: Styling Cream

Foto Instagram @devacurl

In questo periodo si sa, la salute della chioma è messa a dura prova. Occorre per questo curarla maggiormente, con specifici rimedi per capelli in estate: oggi, nello specifico, parliamo di ricci! Questa crema per capelli ricci di DevaCurl è formulata con ingredienti idromodellanti, promette di aggiungere corpo e migliorarne preservandone la lucentezza. Facilita inoltre lo styling, domando le ciocche crespe e ribelli senza lasciare fastidiosi residui.

Seasonly: Mini Gym to Glow

Foto Pinterest | Sephora France

Passiamo ora alla cura del viso: in procinto di partire finalmente per le vacanze, è sicuramente utile fare mente locale e capire come poter mantenere immutata la propria skincare routine.

Perfetto da inserire comodamente nel proprio nécessaire -insieme a trucchi e cosmetici da portare in viaggio– il mini kit di Seasonly poco sopra contiene un olio da notte in formato ridotto ed un piccolo rullo di ossidiana che, facendo le esatte veci del più noto Jade Roller, permette di eseguire un massaggio viso rigenerante (che stimoli il microcircolo) ed estremamente rilassante.

MANUCURIST: Kit Essenziale Green Flash per semipermanente

Foto Instagram @manucurist

S.O.S manicure? Corre in nostro aiuto il Kit Green Flash di Manicurist, che, completo di Base Coat, Top Coat, solvente, pinzette, smalto semipermanente colorato e addirittura lampada per unghie, garantisce tutto l’occorrente essenziale alla realizzazione di una Nail-art a prova d’estetista.

Seasonly: Olio da notte

Foto Instagram @seasonly

Se sei rimasta colpita dalla mini size di olio secco per il viso di Seasonly vista poco fa, ecco esaudito ogni tuo dubbio: si parla di un trattamento notte, 100% vegetale, il quale consiste in un concentrato botanico ricco di pregiati ingredienti che risvegliano la luminosità della pelle durante le ore notturne, appunto, quando essa raggiunge il picco in quanto a rigenerazione cellulare.

Agendo sulla secchezza cutanea, le macchie scure e l’incarnato spento mitiga al contempo l’aspetto delle rughette. I principi attivi lenitivi contenuti al suo interno ne fanno un booster di idratazione, tanto che al risveglio l’incarnato è più luminoso, fresco e la texture più morbida al tatto.

RVB LAB: Crema anti età illuminante

Foto Credits RVB LAB

Novità anche in ambito beauty routine over 50: la nuova arrivata in casa RVB LAB è una crema anti età illuminante che, grazie alla sua formula multi-attiva, previene e attenua i principali segni di crono e foto invecchiamento quali rughe, disidratazione, discromie e macchie scure, per restituire un’aspetto visibilmente più liscio e luminoso alla pelle.

La sua formulazione gode dei benefici della vitamina C, la quale svolge una potente azione anti radicali liberi. Risvegliando l’energia della pelle, la difende dagli agenti esterni e dall’inquinamento atmosferico.

MULAC: Sugar Lip Scrub

Foto Instagram @mulaccosmetics

Terminiamo con questo goloso scrub labbra levigante Mulac: a base di cristalli di zucchero di canna, è arricchito con estratto di camomilla, pompelmo, pomodoro e melissa e regala una morbidezza senza eguali.