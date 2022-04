Capelli crespi rimedi: tanti consigli per domarli al meglio

I capelli crespi sono difficili da gestire e anche da trattare ma per fortuna esistono molti rimedi per capelli crespi anche naturali, che a breve vi mostrerò, in grado di donare al capello morbidezza e lucentezza.

Ma partiamo dal principio, perché vengono i capelli crespi? Innanzitutto potrebbe trattarsi di un fattore genetico ma se così non fosse, sono davvero molti i fattori che incidono sulla fibra capillare.

Trattamenti aggressivi che stressano i capelli come le decolorazioni, l’esposizione prolungata dei capelli al sole rovinano e rendono i capelli sfibrati ed ancora i fattori climatici come l’umidità e cambi di stagione possono accentuare la problematica.

L’autunno e la primavera, tra tutte le stagioni, sono quelle che mettono più a dura prova i capelli crespi, lisci o ricci che siano in quanto, in questi periodi, l’umidità, il vento e le temperature ballerine, indeboliscono la chioma favorendo addirittura la caduta.

Ma vediamo come coccolare la capigliatura con dei rimedi per capelli crespi utili a renderla morbida e setosa.

Cosa fare per non avere capelli crespi

Foto di Shutterstock | escobaractivo

Prima di passare ai rimedi per capelli crespi, ci sono alcuni piccoli accorgimenti da seguire nei comportamenti quotidiani, per evitare di indebolire e rovinare i capelli.

Il sole sopratutto in estate è molto forte e, come si fa per la pelle, anche i capelli hanno bisogno di una protezione contro i raggi UV. Applicate delle protezioni solari per capelli in modo da mantenere idratata la capigliatura anche durante l’esposizione al sole.

Trattate la vostra chioma con delicatezza, quando utilizzate il phon asciugate bene i capelli eliminando tutta l’umidità e preferite il flusso medio di calore in quanto è proprio l’alta temperatura il nemico peggiore del crespo.

Spuntante i capelli una volta ogni mese, mese e mezzo per eliminare le doppie punte, prediligendo tagli medio corti e leggermente sfilati come ad esempio il taglio shaggy, davvero di tendenza quest’anno.

Ridurre l’effetto crespo e restituire ai capelli splendore e lucentezza non è una cosa semplice ma nemmeno impossibile, bisogna agire su più fronti e avere pazienza e costanza.

Inoltre, curarli costantemente con impacchi e maschere adatte al tipo di capelli, può davvero fare la differenza. Proprio per questo motivo adesso vedremo dei rimedi della nonna adatti ai capelli crespi.

Capelli crespi: i rimedi della nonna

Foto di Shutterstock | polinaloves

Le nonne come sappiamo sono piene di saggezza e chi meglio di loro conosce i rimedi naturali per i capelli crespi.

Sono come delle enciclopedie viventi e conoscono tante proprietà e benefici degli ingredienti naturali che andremo ad utilizzare per creare maschere ed impacchi per capelli crespi.

Ma quali ingredienti prediligere e come mixarli per ottenere il perfetto trattamento per capelli crespi? Vediamo alcuni esempi.

Maschera fai da te per capelli crespi

Foto di Shutterstock | DONOT6_STUDIO

Le maschere per capelli sono un toccasana per la nostra capigliatura perciò è buona norma applicarne settimanalmente qualcuna adatta al nostro tipo di capello. Ecco un’esempio di maschera a base di olio di oliva e miele.

L’olio di oliva e il miele entrambi molto idratanti e districanti, sono un ottimo rimedio contro i capelli crespi.

Mescolate due cucchiai di olio d’oliva e quattro cucchiai di miele in una ciotola ed applicate il composto sui capelli facendo attenzione a massaggiarlo con cura.

Lasciate in posa la maschera per 10 minuti e trascorso il tempo di posa, risciacquate i capelli con acqua tiepida e proseguite con il normale lavaggio.



Aceto di mele dopo lo shampoo

Foto di Shutterstock | Africa Studio

L’aceto di mele è un ottimo alleato contro i capelli ribelli, se usato per risciacquare il normale shampoo durante il normale lavaggio, donerà ai capelli vigore e lucentezza.

Per creare questo risciacquo all’aceto, ti basterà diluire 3 cucchiai di aceto di mele in un litro d’acqua.

Semi di lino per donare morbidezza

Foto di Shutterstock | Wirestock Creators

I semi di lino sono particolarmente indicati come rimedio per capelli crespi, per ammorbidire, lucidare e prevenire le doppie punte.

Basterà applicarne qualche goccia una volta terminata la piega e noterete subito la differenza.

Per realizzare l’olio di semi di lino in casa dovrai far bollire 1-2 cucchiai di semi di lino in 475 ml di acqua. L’olio sarà pronto quando i semi rilasceranno una sostanza quasi gelatinosa.

A questo punto passate l’olio ricavato al setaccio e fatelo raffreddare, et voilà, l’olio di semi di lino fai da te è pronto. Le proprietà cosmetiche dei semi di lino sono davvero moltissime.

Come mantenere i capelli lisci più a lungo

Foto di Shutterstock | Look Studio

Adorate i capelli lisci ma puntualmente ogni volta che li stirate, il crespo torna a darvi il tormento? In commercio esistono moltissimi prodotti per capelli crespi che vi aiuteranno a tenere la vostra chioma a bada.

Dagli shampoo liscianti, ai prodotti contro l’umidità, passando per i più svariati termoprotettori potrete contrastare l’effetto crespo e mantenere i vostri capelli lisci più a lungo.