Proprio come gli abiti, anche i profumi cambiano in base alle stagione: l’estate le fragranze diventano leggere ma intense, vivaci e persistenti, capaci di mettere subito di buon umore.

Dolci, floreali o agrumati, devono raccontare la nostra personalità e il nostro modo di interpretare la stagione estiva, tra joie de vivre e spensieratezza, che col caldo sprigionano ogni loro sfumatura.

I migliori profumi per l’estate

Tra novità e non, tra marchi noti e di nicchia, i profumi per l’estate sono tantissimi e variegati: abbiamo selezionato i migliori di 5, tutti da provare per un momento di pura gioia sensoriale.

Laboratorio Olfattivo, Viaggio in Italia by Jean-Claude Ellena

Il maestro profumiere francese Jean-Claude Ellena ha collaborato con il brand Laboratorio Olfattivo per creare la serie di profumi Viaggio in Italia, un vero e proprio omaggio al nostro paese a base di preziosi agrumi nostrani.

Le fragranze sono tre: Mandarino, Limone e Bergamotto, tutti sapientemente mescolati con altri ingredienti che esaltano al massimo queste parfum cologne dal persistente sentore agrumato, decisamente mediterraneo. Possono essere usate da sole, mixate tra loro o come base per altri profumi per creare fragranze freschissime e davvero personali.

Guerlain – Aqua Allegoria Flora Salvaggia

Nella collezione eaux de toilette fraîches di Guerlain troviamo anche Flora Salvaggia: novità di quest’anno, è una eau de toilette floreale a base di bergamotto. Le note di testa sono violetta, note acquatiche, melone e fiori di Campo; le note di cuore sono note solari, gelsomino e fiore d’arancio; le note di fondo sono violetta, iris e muschio bianco.

Juliette has a gun – Vanilla Vibes

Non c’è niente di più estivo di questa eau de parfum del brand di nicchia Juliette has a gun, unisex e dal flacone che è una dichiarazione d’intenti: ricordare il mare e la quiete della spiaggia. Ecco infatti che questo profumo sprigiona salsedine, vaniglia, orchidea, muschio, fave di tonka ma anche legno di sandalo e benzoino. Avvolgente.

Kenzo – Flower by Kenzo

L’iconica eau de toilette Flower by Kenzo, lanciata nel 2000, ha subito un ennesimo restyling, che l’ha resa ancora più glamour e frizzante. Ideata dal profumiere spagnolo Alberto Morillas (autore del celeberrimo cK One), la nuova versione fonde le note agrumate di limone di Sicilia e mandarino con zenzero speziato e fiori: rose bulgara, mimosa e camomilla. A tutto questo si aggiungono muschio bianco, patchouli e vaniglia. Una fragranza semplicemente unica.

Comptoir Sud Pacifique – Coco Figue

Per chi ama i profumi esotici e sensuali, dolci e assolutamente misteriosi, l’eau de toilette Coco Figue è semplicemente perfetta. Un’esplosione di cocco in tutta la sua fresca dolcezza mitigato dal cuore e dalle foglie di fico, dalla vaniglia del Madagascar, dalle face di Tonka. Un viaggio sulle spiagge del Pacifico che fa letteralmente sognare.