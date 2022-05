Come sbarazzarsi delle macchie solari? Consigli e rimedi

Dopo aver esplorato il meraviglioso universo dell’abbronzatura perfetta ed i suoi mille segreti, dal come preparare la pelle al sole al come mantenere un colorito ambrato uniforme ed a lungo, è arrivato oggi il momento di affrontare il tedioso discorso macchie solari: purtroppo, al seguito di un’ esposizione sregolata ai raggi UV (a volte nonostante l’utilizzo costante di ottime creme solari) può accadere di veder insorgere sulla propria pelle tali indesiderati ospiti.

Esse possono infatti presentarsi di colore scuro, marroni o grigiastre, e tondeggianti ed interessare qualsiasi parte del corpo che abbia subito negli anni un’importante esposizione, quale ad esempio viso, mani e decolleté, come conseguenza del foto-invecchiamento cutaneo. Altra tipologia di macchia solare, invece, appare sì di colore marrone ma di forma irregolare su zone come fronte, labbra e zigomi, le cui cause sono da ricercare in una recente gravidanza oppure nell’assunzione di pillola anticoncezionale.

Si tratta, in sostanza, di un’iperpigmentazione della pelle dovuta ad agglomerati di melanina, schivabile tramite la rigorosa applicazione di protezione solare nonché tempi di esposizione responsabili. Ma oramai il danno è fatto, giusto? Ti spieghiamo subito come rimediare.

Esistono infatti varie alternative, tutte valide, per eliminare -gradualmente- le macchie dalla pelle ma che vertono tutte sul turnover cellulare. Vediamole insieme!

Trattamenti esfolianti

Se l’obiettivo è favorire ed accelerare il rinnovamento cutaneo allora la chiave non può che essere il peeling: il più noto è senz’altro quello a base di acido glicolico, una sostanza che applica sulla pelle un meccanismo di esfoliazione (come uno scrub, per intenderci) interessando lo strato più superficiale di essa.

Tale trattamento può essere eseguito tramite diverse sedute dal dermatologo, variando in base al tipo di macchia ed alla sua estensione, oppure comodamente da casa tramite prodotti di qualità in commercio come ad esempio l’acido glicolico di The Ordinary.

Altra soluzione indicatissima in questo caso specifico è l’acido mandelico estratto dalle mandorle, il quale agisce anche sulle macchie solari schiarendole in maniera graduale sempre tramite azione esfoliante, per restituire un incarnato luminoso e nutrito: un prodotto validissimo che garantisce ciò che promette è ancora il Mandelic Acid 10% + HA del brand The Ordinary il quale, oltre ad essere particolarmente performante, non risulta causare fotosensibilità.

Scrub, gommage e peeling, indispensabili per mantenere la pelle in salute, saranno dunque aiuti preziosi per ovviare alla problematica delle macchie solari.

Cosmetici schiarenti

Vi sono poi creme depigmentanti, formulate a base di ingredienti che agiscono sulla produzione di melanina regolandola, al fine di uniformare il colorito e rigenerare la pelle in seguito ai danni del sole. Il nostro consiglio spassionato è quello di evitare in fai da te, ma piuttosto rivolgersi ad un dermatologo.

Laser

Ultimo ma non ultimo il laser, un trattamento professionale, indolore ma più dispendioso rispetto ai primi. Ad occuparsene è proprio il dermatologo: le macchie solari possono essere eliminate nel giro di qualche seduta da effettuare a distanza di un mese circa l’una dall’altra, con ottimi risultati. Urge però stare attenti all’esposizione solare prima e dopo il trattamento, usando creme ad alta schermatura. Meglio perciò prediligere l’ autunno/inverno per iniziare.