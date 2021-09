Si è svolta ieri la serata di premiazione degli Emmy Awards, la notte più prestigiosa della televisione, che premia i migliori talenti del piccolo schermo. La regina di scacchi, The Crown, Ted Lasso, Pose sono le serie tv premiate in uno degli eventi più importanti dell’anno che finalmente torna live.

Quanto siamo contente di rivedere le star sfoggiare look meravigliosi sui red carpet di tutto il mondo?

Al Los Angeles Microsoft Theatre, infatti, i protagonisti della tv hanno sfilato in abiti scintillanti, avvolgenti, eccessivi e super glamour, regalandoci attimi di puro godimento. Vediamo allora quali sono stati i 5 look che ci hanno colpito particolarmente.

Anya Taylor-Joy in Dior HC

Regina del red carpet e non solo degli scacchi, Anya Taylor-Joy, la nostra Regina di Scacchi che rivedremo presto in una seconda stagione, ha scelto un abito di Dior Haute Couture giallo limone che ben si sposa con il suo incarnato chiarissimo. Super scollato sulle spalle, morbido sul davanti e con uno strascico che esalta l’eleganza algida dell’attrice: questo è il look top della serata!

Gillian Anderson dal profumo bohèmien

A 53 anni l’ex star di X-Files dà dimostrazione di come ci si veste a un evento di gala scegliendo un completo di Gabriela Herst per Chloè total white con inserti in metallo e pancia scoperta. Non a tutte è concesso lo stile boho chic, particolare e originale, ma lei può. Lei può tutto con quel fisico statuario e l’eleganza inglese (anche se acquisita). Infatti passa con disinvoltura dall’interpretare una madre sessuologa in Sex Education e niente di meno che Margaret Thatcher in The Crown.

Sarah Paulson: maniche a palloncino e rosso fuoco

Un po’ di dramma qua e là non guasta mai e Sarah Paulson ci accontenta indossando un vestito lungo rosso fuoco dalle maniche a palloncino e una vertiginosa scollatura. Il rosso è sicuramente il colore dei red carpet di quest’anno e la tendenza continua a essere top con questo abito di Carolina Herrera della nuova collezione.

Elizabeth Olsen total white oversize

La terza sorella Olsen, quella che ci ha fatto innamorare della sua Wanda in WandaVision, arriva agli Emmy in un abito oversize total white trés chic. Dalle linee morbidissime che seguono le curve del suo corpo, il vestito di The Row rimane tutto in famiglia: disegnato dalle sue sorelle, Mary-Kate e Ashley, poteva non essere meraviglioso?

Cinthya Erivo sorprende in Louis Vuitton

Se c’è una cosa che abbiamo imparato da Cinthya Erivo a Venezia 2021 è che non ha paura di indossare abiti eccentrici, stravaganti e dalle linee particolari. Anche agli Emmy Awards ha mostrato il suo carattere attraverso un vestito a sirena di Louis Vuitton, bianco con piume verdi e blu a formare un piccolo strascico. Meravigliosa.