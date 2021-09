Si è svolta ieri la cerimonia d’apertura della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha visto l’arrivo delle tantissime star del cinema internazionale ospiti al Lido. A sfilare sul red carpet più famoso d’Europa non poteva mancare Serena Rossi, madrina dell’evento, vestita da Giorgio Armani in un delicato quanto elegante abito bianco.

L’abito di Armani Privè ha fatto risaltare la bellezza mediterranea dell’attrice e cantante, che da sempre afferma di avere un debole per la moda italiana. Serena Rossi conferma il suo stile minimal ma di estrema classe affidandosi a uno degli stilisti che ha fatto di questo connubio il suo marchio di fabbrica.

Ricamato e impreziosito da gemme e perle ton sur ton, l’abito scelto dalla madrina della Festa del Cinema di Venezia Serena Rossi è semplicemente perfetto nella sua delicatezza.

A lezione di stile da Serena Rossi: tutti i look

Già dal suo arrivo al Lido il suo look total white, in camicia e pantalone sempre Armani, aveva colpito per essere semplicemente chic, imponendosi come una tendenza valida per tutte le stagioni.

Il bianco e i toni neutri saranno sicuramente il must dell’autunno, uno stile intramontabile di grazia ed eleganza che la Rossi ha saputo valorizzare grazie alla sua frizzante simpatia, al sorriso contagioso e al talento che la rendono una delle artiste più apprezzate in Italia.

Questa tendenza alla monocromia è stata interrotta solo dal vestito indossato per lo shooting fotografico pre-festival in Laguna: un rosso ciliegia allegro e brioso esattamente come lei.