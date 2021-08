Le commistioni tra moda e serie TV non sono ormai una novità: le scelte estetiche di quanto visto sullo schermo sono frutto anche di una precisa scelta in fatto di costumi, che influenzano anche gli spettatori, lanciando trend. Non stupisce dunque che Netflix e H&M abbiano collaborato per la creazione di una capsule ispirata alla terza stagione di Sex Education.

La collezione sarà disponibile a partire dal 12 agosto esclusivamente online, mentre la terza stagione della serie debutterà su Netflix il 17 settembre.

Lo stile un po’ preppy dei college americani è l’ispirazione principale dei capi, visto che è in questo contesto che si sviluppano le vicende dei protagonisti. Anche la campagna attinge a piene mani da quell’immaginario, riprendendo alcune scene della prima e della seconda stagione, andate in onda rispettivamente nel 2019 e nel 2020, conquistando tantissimi fan in tutto il mondo.

La collezione H&M per Sex Education

La capsule collection di H&M dedicata a Sex Education si compone delle classiche giacche delle università americane, compreso il bomber con il logo del college in cui è ambientata la serie, il Moordale, e poi jeans e polo, gilet e t-shirt stampate, oltre che accessori come cappellini da baseball.

Foto H&M

Il pubblico di riferimento sella serie come della capsule sono i giovanissimi, la generazione Z, che anche attraverso l’abbigliamento si fa portatrice di nuovi valori e una nuova cultura dell’inclusività.

D’altronde uno dei temi portanti di Sex Education è l’emancipazione femminile: come suggerisce il nome della serie, una nuova educazione sessuale, che comprende la questione del genere. I capi H&M sono volutamente fluidi, lasciando libertà di abbinamento.