I costumi Zara per l’estate di quest’anno hanno un tocco vintage, colori dal finish polveroso nelle palette dei nude, dei colori pastello e dei grigi e tagli minimal ma estremamente raffinati. Se siete in cerca di costumi da bagno particolarmente esuberanti non ne troverete, ma se preferite forme basic e allo stesso tempo femminili la scelta c’è eccome! Diamo uno sguardo insieme alle caratteristiche dei costumi Zara in catalogo.

Costumi Zara: i bikini

Zara

Classico è il bikini e classici sono i costumi Zara a triangolo: giallo crema, rosso mattone e nero per modelli a triangolo abbinati a slip a vita bassa o alta.

Le forme e le fantasie sono decisamente cambiate rispetto alla collezione Zara 2017!

Zara

Il top in tessuto laminato con mini-fiocco dà un tocco sbarazzino ai bikini di Zara, che però sembra puntare di più sui costumi a fascia e su quelli interi.

Costumi a fascia

Zara

Dal taglio comodo, a metà tra lo sportivo e il femminile, i costumi a fascia di Zara hanno colori che spaziano dal verde militare al giallo, dal bronzo dorato al rosso mattone, dai colori nude alle fantasie animalier, dal grigio-azzurro antracite al fucsia.

Zara

Disponibili con o senza spalline, i costumi a fascia di Zara ricordano le estati francesi del cinema di Rohmer negli anni ’90, abbinati a slip coordinati particolarmente sgambati o, se preferite, a vita alta.

Costumi Zara: gli interi

Zara

Tra i costumi interi Zara spicca il modello a mini quadretti Vichy gialli e neri, con fiocco sul petto. Gli altri giocano più sui colori che sui tagli, anche se il nero rimane il protagonista principale. Decisamente minimale rispetto alla collezione del 2018!

Zara

Il verde salvia e il lilla sono sicuramente tra i colori di tendenza della stagione e Zara, in questo, non delude, perché propone modelli basic a bandine verticali arricciate e sgambatura alta proprio in queste due nuances. In alternativa perché non scegliere un costume intero a maxi bande verticali dal finish lamé? Oppure uno in giallo senape? Sembrerete appena uscite da un party in piscina degli anni ’70.

Beachwear: pensa a tutto Zara

Zara

E infine non ci resta che giocare con accessori e abbigliamento per la spiaggia: Zara si concentra soprattutto su borse da mare, cappelli e occhiali da sole dall’estetica vintage. Lenti da gatta allungate ai lati, montature spesse in tartarugato marrone o nero o in rosso brillante. Borse in paglia e lino dai colori neutri e dal gusto coloniale si abbinano a parei e teli mare che attingono allo stesso bacino estetico.

Zara

Se vi piacciono i cappelli da spiaggia potrete rendere il vostro look marittimo ancora più raffinato con un cappello a tesa larga in paglia scura o con un panama bianco. Per un tocco più sportivo, invece, ci sono i bucket hat, in giallo senape o denim nero a effetto slavato. Il nero per l’estate non vi piace? Li trovate anche in verde acqua, lilla e grigio ghiaccio.