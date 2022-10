Primi piatti di Natale vegetariani: 8 ricette golose

Foto Shutterstock | marco mayer

Se siete già alla ricerca del menù perfetto per le feste natalizie vi proponiamo alcuni primi piatti di Natale vegetariani. Passano i giorni e lo spirito delle feste invade le nostre case; immaginiamo sapori, profumi e colori e le nostre pance si preparano a tante prelibatezze. I primi piatti sono in genere il pasto forte di cenoni e pranzi per cui deve essere davvero buono e accontentare i gusti più disparati.

Per i nostri amici vegetariani, ma anche per chi vuole qualcosa leggero e innovativo, vi proponiamo qualche ricetta caratteristica, molto deliziosa. Se avete bisogno di ispirazione per un menù di natale vegetariano seguite i nostri consigli.

Lasagne vegetariane

Molto spesso nel pranzo del 25 dicembre, il piatto forte è proprio la lasagna. In questa variante della lasagna vegetariana, molto più light e ugualmente deliziosa, il ripieno è fatto con carote, zucchine e carciofi; il tutto arricchito con besciamella, parmigiano e diverse erbe aromatiche. Una ricetta che accontenterà i gusti di grandi e piccini.

Linguine con lime e tofu

Ottimo primo piatto per vegetariani e vegani, le linguine al tofu possono essere una valida alternativa alle linguine al pesce. È un primo piatto dal sapore fresco e genuino, il cui segreto sta non solo in tofu e lime ma anche nell’uso di salsa di soia e coriandolo che esaltano il sapore degli altri ingredienti.

Zuppa di lenticchie

La tradizione vuole che durante le feste si mangino legumi che portano abbondanza e ricchezza. Sebbene la zuppa di lenticchie sia di per se un piatto povero, della tradizione contadina, è davvero molto buono e sostanzioso. Ovviamente potete arricchire la zuppa di lenticchie aggiungendo altri legumi e del pane raffermo abbrustolito.

Lasagne allo stracchino

I vegetariani, a differenza dei vegani, consumano prodotti di origine animale ma non la carne; per cui questa ricetta va benissimo per loro ma anche per chi non segue questo stile alimentare. Le lasagne allo stracchino sono una vera goduria. Oltre a questo ingrediente di base, il tutto è arricchito da parmigiano, latte e burro.

Penne alla vodka

Vodka, tipico alcolico russo, prodotto strano per realizzare un primo piatto. Eppure in questa ricetta è l’elemento di base. Insieme a panna fresca, concentrato di pomodori, burro e parmigiano viene creato un sughetto dal sapore alcolico, adatto a condire la pasta. Le penne alla vodka sono primo piatto fatto apposta per gli adulti, ottimo sia a Natale che a Capodanno.

Risotto con zafferano e finocchi

Un primo piatto da leccarsi baffi, amato dai vegetariani e non. La ricetta del risotto allo zafferano con finocchi ha un sapore particolare; infatti il riso viene preparato con zafferano, finocchi e noci. Il tutto viene poi legato legato dalla robiola e dal burro. Un primo piatto che potete realizzare anche in versione vegana senza questi ultimi due ingredienti.

Fettuccine con verdure

le fettuccine con verdure sono un piatto davvero semplice e veloce da realizzare; una ricetta light ottima per vegani e vegetariani. Le fettuccine vengono bollite e poi condite con un sughetto fatto con piselli, asparagi e zucchine. Insaporite il piatto aggiungendo qualche erba aromatica come il basilico ed il prezzemolo. Potete aggiungere alla ricetta anche altre verdure.

Risotto ai pistacchi

Questa è una ricetta del risotto ai pistacchi è davvero particolare da preparare per Natale. L’elemento principale è dato dai pistacchi, molto usato per le ricette di questo periodo. Per prima cosa bollite i pistacchi sgusciati mentre rosolate l’invidia belga. Intanto iniziate a preparare il riso; unite tutti gli ingredienti e terminate con una noce di burro.