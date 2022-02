Menu per la festa del papà: dall'antipasto al dolce

Ecco tante idee per il menu per la Festa del Papà, con ricette dall’antipasto al dolce per tutti i gusti! In Italia la festa del papà è il 19 marzo ovvero il giorno di San Giuseppe. In questa giornata è tradizione fare dei regali al proprio papà e preparare tante cose buone da mangiare. Proprio per questo motivo abbiamo scelto per voi le migliori ricette di antipasti, primi, secondi e dolci da portare in tavola proprio per la Festa del Papà.

Siete pronte a fare una sorpresa indimenticabile a una persona tanto speciale? Sicuramente lo farete felice se preparerete con le vostre mani questi piatti e dolci per una cena o un pranzo da leccarsi i baffi!

Antipasti

Cominciamo con due stuzzichini da portare in tavola come antipasti nell’ambito del menu per la Festa del Papà

Strudel salato

Sappiamo che lo strudel è un tipico dolce di origine austro-tedesca a base di mele. Questa rappresenta una variante salata e davvero saporita. Lo strudel salato può essere preparato con gli ingredienti che più ci piacciono ma noi vi proponiamo una variante mediterranea con melanzane a funghetto e mozzarella. Da urlo!

Involtini di zucchine

Gli involtini di zucchine e ricotta sono un antipasto davvero fresco e delizioso che richiama molto i sapori primaverili ed è anche piuttosto leggero e semplice da preparare. Tagliate le zucchine a fette, mettete delle fette di prosciutto, della menta e un cucchiaino di certosa. Arrotolate il tutto e servite in un piatto con un giro d’olio e una spolverata di pepe.

Primi piatti

Con questi primi piatti saporiti porterete in tavola delle pietanza squisite che tutti i papà apprezzeranno sicuramente

Pasta e ceci di San Giuseppe

La pasta e ceci un piatto della cucina tradizionale italiana e spesso le famiglie più umili la preparavano proprio per le occasioni speciali. Mettete a bagno i ceci in acqua e poi cuoceteli. Una volta cotti fateli soffriggere con la pancetta e aggiungete salvia e rosmarino. Unite poi a piacere il pomodoro, se la volete rossa. Condite la pasta, e buon appetito!

Risotto con pere, gorgonzola e noci

La ricetta del risotto con pere, gorgonzola e noci è una ricetta perfetta per il menu della festa del Papà, perché è saporita ma al tempo stesso molto chic e vi farà fare un figurone in questa occasione speciale. Per un sapore ancora più deciso usate del gorgonzola piccante, sarà squisito mitigato dalle pere. E il tocco finale è quello delle noci, che uniscono i sapori perfettamente!

Secondi piatti

Veniamo ora ad un paio di idee per le vostre ricette di secondi piatti per il menu della Festa del Papà.

Involtini di vitello e mortadella

Foto Shutterstock | Slawomir Fajer

Con questi involtini di carne di vitello e mortadella porterete in tavola un piatto bellissimo da vedere e buonissimo da mangiare. Tutti i papà lo apprezzeranno e voi ci metterete poco a farli perché si tratta di una ricetta molto semplice che non richiede particolari abilità!

Polpettone di melanzane

Foto Shutterstock | rainbow33

E se il papà è vegetariano? Niente paura! Il polpettone di melanzane è la ricetta giusta per il vostro menu della Festa, sfizioso e gustoso al punto giusto! In più potete abbinarlo ad un’insalata o a un contorno di verdurine saltate in padella e avrete completato al meglio questo piatto.

Dolci

Infine terminiamo il nostro menu della Festa del Papà con un paio di ricette golosissime, una è assolutamente tradizionale e classica, l’altra è adatta anche a chi non ha molta dimestichezza con forno e sac a poche, ma non vuole rinunciare a una dolce coccola da donare al proprio papà nel giorno in cui è lui il festeggiato!

Zeppole di San Giuseppe

Foto Shutterstock | Marco Taliani de Marchio

Ancora una volta la tradizione napoletana non delude mai. Questi fantastici dolci, che possono essere fritti oppure al forno per una versione più light, sono davvero molto buoni. La base delle zeppole di San Giuseppe è fatta con una pasta simile a quella dei bignè ma più soffice. Poi vengono farciti con crema pasticciera e decorati con amarene sciroppate e zucchero a velo. Da leccarsi i baffi!

Biscotti facili per la Festa del Papà

Foto Shutterstock | Ozgur Coskun

In questa raccolta di biscotti facili per la Festa del Papà troverete ben 10 ricette diverse adatte a tutti i gusti, sono tutti biscotti facili da fare, ma con ingredienti differenti. Tra tutte queste proposte troverete senza dubbio i biscotti più amati dai vostri papà, così potrete prepararli con le vostre mani e regalarglieli appena dopo averli sfornati!