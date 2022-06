Top Neckholder: la tendenza più cool dell'estate tutta anni '00

A pochi passi dall’attesissimo solstizio d’estate, il quale sancirà ufficialmente l’inizio della stagione più carica di aspettative tra tutte, parliamo di fashion e dunque di tendenze da seguire: la moda lo sappiamo bene, proprio come le onde è fatta di ritorni e quella corrente ha fatto riemergere più che mai vecchie conoscenze, alcune più amate di altre, in un nostalgico moto il quale invita a respirare a pieni polmoni l’atmosfera tipica anni novanta/primi duemila.

Così, tra un motivetto pop intramontabile e l’altro, a fianco di jeans a vita bassa e sandali platform spuntano loro: i Top Neckholder. Li abbiamo venerati, visti e rivisti addosso alle più acclamate icone musicali del tempo, alcune di noi sono addirittura riuscite a conservarne qualcuno proprio come si fa con un antico cimelio, ed ora sono tornati a far furore in quella che si prospetta essere una calda estate. Ma c’è di più: si tratta ancora di versioni crop top, audaci e vagamente sfacciate, da indossare in combo a capi rigorosamente low waist per rievocarne il fedele Revival, oppure con ciò che resta della cara, vecchia vita alta.

Vediamo ora quali sono quelli da avere e dove trovarli!

Zara: Top Neckholder in fantasia floreale

Foto Zara

Fantasia floreale e colori vividi tracciano l’identikit del Top Neckholder di Zara perfetto per l’estate. Visto insieme ad uno degli occhiali da sole più in voga ed un jeans o una gonna a vita bassa, poi, trasporta istantaneamente indietro nel tempo, non trovate?

Stradivarius: Top Neckholder in tessuto Crochet

Combo Top Neckholder e Crochet per Stradivarius, che sforna letteralmente un super must-have di stagione!

Bershka: Top Neckholder verde in stampa psichedelica

Foto Bershka

E, se poco fa abbiamo parlato di must-have poteva mai mancare l’accoppiata verde prato e stampa psichedelica? Ovviamente no, e ci pensa Bershka.