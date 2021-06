Cosa non può assolutamente mancare in borsa durante l’estate? Ma ovviamente gli occhiali da sole. Rotondi o squadrati, colorati o tartarugati, con lenti a specchio o semplici, i sunglasses ci fanno compagnia in spiaggia, ma anche ad un aperitivo o durante una passeggiata in centro, quando sarebbe veramente impossibile andare in giro senza.

Ecco quindi una selezione degli occhiali da sole must have per l’estate 2021, belli ed economici.

Long Keeper, occhiali rettangolari

Gli occhiali da sole rettangolari, dallo stile retrò, sono prepotentemente tornati di moda. Se vi piace questo stile, il modello proposto da Long Keeper fa senza dubbio al caso vostro. Realizzati in colore nero con lenti tono su tono, questi occhiali progettono dai raggi UVA, UVB e UV e sono incredibilmente resistenti.

Foto Amazon | Long Keeper Occhiali da sole rettangolari

Adewu, occhiali da sole effetto cat eyes

Volete degli occhi da gatta anche quando indossate i vostri sunglasses preferiti? Allora la proposta giusta per voi è quella di Adewu. Questi occhiali, disponibili in diverse colorazioni, sono realizzati in metallo di alta qualità con letti protettive contro i danni dei raggi Uv, Uva e Uvb.

Foto Amazon | ADEWU Donna Occhiali da Sole a Gatto

Kimorn, sunglasses effetto “occhi da gatta”

Sempre parlando di montature effetto “occhi da gatta”, abbiamo selezionato per voi gli occhiali proposti da Kimorn. Semplici ma d’effetto, questi sunglasses sono realizzati in plastica di alta qualità resistente e le lenti scure proteggono dai raggi UVA, UVA e UVB.

Foto Amazon | kimorn Occhi Di Gatto Occhiali Da Sole

Adewu, occhiali da sole quadrati

Il modello quadrato, soprattutto se privo di montatura, fa subito effetto “diva di Hollywood”. Ecco perché nella nostra selezione non potevano mancare gli occhiali di Adewu quadrati, con letti degrade sui toni dell’arancione, perfetti da indossare in spiaggia o per un happy hour con le amiche in riva al mare.

Foto Amazon | ADE WU Occhiali da Sole Quadrati Senza Montatura

Sojos, sunglasses effetto tartarugato

Chiudiamo la nostra selezione con degli occhiali con montatura effetto tartarugato che sono un evergreen, un old but gold che non passa mai di moda. Proprio per questo nella nostra selezione abbiamo inserito il modello proposto da Sojos, dal design classico ma sempre alla moda. Questo modello, in plastica e metallo resistenti, è realizzato con lenti scure che proteggono dai raggi Uv, UVA e UVB.