Ecco il soprabito perfetto ora che la primavera è arrivata

Ora che il freddo dell’inverno è finito e il fresco della primavera è finalmente arrivato, dobbiamo modificare il nostro guardaroba di conseguenza. Risolvere il problema soprabito è semplicissimo: basta scegliere un trench coat. Preferibilmente colorato! Il concetto ormai è chiaro, la primavera-estate sarà una stagione moda all’insegna di colori moda particolarmente accesi e brillanti. Dal rosa al blu elettrico, dal verde smeraldo al più raffinato verde salvia, dall’arancio vitaminico al giallo lime, al rosso si tratta di tutte sfumature perfette per un impermeabile. Il capospalla primaverile per eccellenza, versatile e adatto a tutte le età e occasioni.

Il trench coat e i suoi mille abbinamenti

Abbinare un trench è infatti semplicissimo: si può pensare a un look con gonna longuette, elegante e adatta alle occasioni formali. Oppure optare per un jeans o un pantalone bootcut, così da realizzare un outfit più casual. Ispirarsi alle celebrity, inoltre, ci ha insegnato una cosa importante: gli abbinamenti sporty-chic sono i più che possiamo fare. Per questo un trench potrà essere indossato anche con una tuta coordinata e un paio di sneakers colorate!