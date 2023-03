Lo stile safari conquista la moda Primavera 2023

Lo stile safari torna ad essere protagonista delle passerelle e anche del nostro guardaroba per la Primavera 2023. Un trend particolare che richiama il look di Marilyn Streep nel film “La Mia Africa” ideale per sentirsi in vacanza seppure si rimane in città. Outfit comodi, giacche di tendenza e scarpe alla moda, tutto nello stile safari.

Outfit che richiamano ai look tipici degli escursionisti africani ma rivisitati in chiave moderna e contemporanea. I colori sono tenui e richiamano la terra, come il beige e il marrone con le loro tonalità, e la natura, con il verde in tutte le sue sfumature.

Il tutto arricchito dalle tipiche tasche, che molto spesso diventano anche multitasche e sono presenti su abiti e accessori, borse e marsupi. Sono un dettaglio tipico di questo stile, le tasche non mancano mai, anzi devono essere tante e hanno la funzione di lasciare libere le mani per una totale praticità.

Ecco gli outfit safari perfetti per la primavera

Tra le tendenze della prossima stagione emerge lo stile safari. I colori sono tendenzialmente chiari, come il trench di Dior realizzato in cotone beige con cintura tono su tono in vita e una chiusura con bottoni sul davanti. È ideale da abbinare a una delle bluse della stagione per creare un look moderno.

Anche Fendi propone degli outfit in stile safari, con una maglia a collo avvitato e dei pantaloni larghi con delle tasche maxi sul davanti con fibbia, tutto rigorosamente beige ed abbinato ad una borsa verde pastello che dona il tocco di eleganza e originalità all’intero look.

Alberta Ferretti propone lo stile safari rivisitato con le tendenze della prossima stagione. Un pantalone oversize, comodo e morbido abbinato ad un gilet smanicato scollato. Un look ideale sia per delle occasioni di giorno ma anche perfetto per la sera. Tutto rigorosamente in una tonalità chiarissima di beige.