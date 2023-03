Sono pratici, comodi, resistenti e iconici. Sono i combat boots, le scarpe must have protagonisti della Primavera 2023. Questi iconici stivaletti li ritroviamo tra le tendenze scarpe che ritroveremo ai piedi anche per la prossima bella stagione.

I combat boots possono essere enormemente versatili. Nati originariamente per i soldati e il mondo militare, questa scarpa si è evoluta, mantenendo sempre le sue principali caratteristiche: la suola spessa e l’allacciatura su tutto il gambale, tornando ciclicamente di moda con delle diverse versioni.

Ecco come si indossa i combat boots nel 2023

Non ci sono limiti per gli iconici anfibi. Dalla minigonna senza calze al pantalone palazzo elegante fino all’abito da sera tutti vedono ai piedi gli anfibi. Non fanno eccezione neanche le ultime tendenze con culotte e body a vista che vedono ai piedi un paio di stivali stringati militari.

Ecco i combat boots ideali per la primavera 2023 – Foto Pinterest

Così senza mai accantonare gli iconici stivali Dr. Martens 1460 con lacci in pelle liscia bianca e tacco chunky, troviamo anche stivaletti di pelle martellata con suola catramato o trapuntata nera con cinturino alla caviglia.

Oppure ancora Combat boots senza stringhe con punta squadrata, in camoscio e pelle color bianco ghiaccio di Peter Do.

La particolarità sono gli stivaletti militari più simili a chester boots con bande elastiche ma sempre stivali da combattimento proposti da Gianvito Rossi. Comodi da indossare e perfetti sotto tutti gli outfit.

Non manca la versione di Gucci di questa calzatura: stivali combat in pelle trapuntata e loggata con stringhe da allacciare intorno alla caviglia. Perfetti da abbinare ad una gonna corta e calze velate decorate per un look originale per serate speciali.

Ecco i combat boots ideali per la primavera 2023 – Foto Pinterest

Tra le proposte per la stagione primavera 2023 anche gli stivali combat alti di Alexander McQueen. Stivali in pelle khaki con suola in gomma carrarmato e fibbia, che con un abito dal colore tenue, di pizzo, lungo al ginocchio creano un outfit esplosivo.