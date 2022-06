Natalie Portman: tutti i segreti della sua bellezza naturale

Alle spalle una carriera invidiabile, costellata di grandi successi cinematografici collezionati in ben ventott’anni di carriera, Natalie Portman è una delle attrici più apprezzate di sempre e da ogni generazione: l’enfant prodige di “Lèon” è oramai prossima ai quarantun anni (più precisamente il nove giugno) ma ne conserva tuttora i tratti fanciulleschi in una bellezza che pare essere eterna ed immutabile. Parliamo di un fascino tutto “acqua e sapone“, sicuramente enfatizzato da un velo di trucco ma che tanto deve ad un fortunato dono di madre natura.

Vi sono buone notizie, però, per le più curiose. L’attrice negli anni non si è mai mostrata egoista in quanto a consigli di bellezza, elargendo altruisticamente qualche piccolo, personale segreto a tal proposito: oltre a mantenere uno stile di vita sano ed attivo, la Portman ha svelato di non ricorrere ad eccessivo make-up, prestando però particolare attenzione ad una scrupolosa skincare routine, fatta anche di massaggi viso con il prezioso aiuto del noto Jade Roller ed immancabile idratazione.

Ma vediamo più nel dettaglio le peculiarità essenziali che caratterizzano il dolce volto di Dior Beauty:

I suoi beauty look sono sempre delineati da un’arcata ben definita ed armoniosa, così come lo sguardo messo strategicamente in risalto dal mascara. La base viso è leggera e luminosa, data da un trucco naturale ma presente. A sorpresa, ciò che non manca mai è un buon rossetto: se i toni nude sono per il giorno, il rossetto rosso è il suo must per eventi serali.

Veniamo dunque ora a tre prodotti fondamentali da avere nel proprio nècessaire per ricreare il perfetto make-up alla Natalie Portman.

Essence: Make me brow

Primo passo? Sopracciglia piene ma ordinate: questo mascara di Essence tinge, modella e riempie le zone rade dell’arcata per renderla impeccabile in ogni occasione.

Diego dalla Palma: REPAIR MY LIPS

Foto Diego dalla Palma

Ancora prima di tendere occhi e cuore alle ultime tendenze labbra o di indossare il proprio rossetto preferito è bene far precedere il tutto da un delicato scrub e relativa maschera: questa in pot di Diego dalla Palma svolge un trattamento riparatore profondo. Ricca e fondente, regala un leggero accenno di rosa per poi fondersi e lasciare un leggero film luminoso.

Essence: fix & LAST Jelly Primer Make-up Gripping

Come la stessa Natalie Portman sostiene, anche un soft make-up necessita di essere fissato: quello poco sopra di Essence è il prodotto ideale in questo caso, in quanto funge sia da primer viso che da fixer per garantire un’extra tenuta. La texture è trasparente e dona un finish fresco e levigato.