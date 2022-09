Monica Bellucci: beauty identikit di un’icona di bellezza (senza tempo)

Una bellezza tipicamente mediterranea, solo in chiave très chic! Italianissima di sangue ma trasferitasi ormai dal lontano 2003 a Parigi, Monica Bellucci -58 anni il 30 Settembre- è tutt’oggi ritenuta praticamente da chiunque una delle donne più belle al mondo. Un fascino senza tempo quello dell’attrice e supermodella, che pare non voler mutare di una virgola negli anni. Qual sia il suo segreto? Non ci è dato saperlo, ma per noi il suo look non ha più misteri: ecco stilato il suo beauty identikit.

Monica Bellucci ed i capelli: dall’amore per la lunga chioma ai tagli medi

Monica Bellucci – Foto Instagram @monicabellucciofficiel

La lunga chioma scura, fluente e luminosa, è da sempre uno dei maggiori tratti distintivi di Monica Bellucci. La donna si è sin dalla giovane età sempre mantenuta fedele ad essi, passando attraverso numerosi tagli di capelli lunghi: talvolta il liscio perfetto, talvolta le onde morbide hanno contraddistinto la sua capigliatura variata nel tempo soltanto per eccezione fatta dell’iconico taglio con frangia.

Il vero cambiamento? Quello del 2019: con gran sorpresa generale, l’attrice ha sfoggiato uno dei tagli medi maggiormente di tendenza negli ultimi anni. Uno Shag, chic e sbarazzino cui hanno seguitato diversi esperimenti di stile, proprio come è accaduto per il Long Bob.

Il make-up perfetto per enfatizzare la bellezza mediterranea? Quello alla Monica Bellucci

Monica Bellucci – Foto Instagram @monicabellucciofficiel

Se dovessimo descrivere il make-up di Monica Bellucci in una sola parola questa sarebbe senz’altro “raffinatezza”: scuri e profondi, gli occhi dell’attrice sono sempre esaltati da nuances quali il taupe o i toni della terra -in accordo al perfetto trucco per occhi marroni– e sapientemente sottolineati da generoso kajal, mantenuto entro la rima ciliare o appena oltre.

Il viso è sempre enfatizzato da ombre naturali, poco accentuate, fatto che non fa altro che conferire all’attrice estrema freschezza. E le labbra? Mentre il rossetto rosso -tornato a far girare la testa tra le tendenze make-up del momento– le sta d’incanto, il nude è la sua vera dimensione.