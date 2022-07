Martina Stoessel: 8 acconciature tutte da copiare per l’estate

Da lungo tempo celebre, nonché amatissima, tra le teenager di tutto il mondo per aver personificato il ruolo di “Violetta” nell’omonima telenovela, Martina Stoessel (alias Tini Stoessel) è la nostra indiscussa musa ispiratrice in quanto ad acconciature per capelli lunghi: la poliedrica argentina ne ha fatta di strada, fino ad intraprendere contemporaneamente strade parallele ed a cimentarsi – per poi affermarsi- come cantante. Ed è proprio nei suoi concerti che la ragazza ama dare il meglio di sé, intrecciando la sua lunga chioma con look sempre diversi e super glamour.

Ecco subito spiegato il perché della nostra breve incursione nel suo curatissimo profilo Instagram, un vero e proprio pozzo di stile, dal quale abbiamo estrapolato le acconciature più cool da replicare immediatamente questa estate!

Tini Stoessel e le trecce: che passione!

Foto Instagram @tinistoessel

Oramai lo abbiamo capito: tra la Stoessel e le trecce è decisamente amore! Eccola in foto con un’acconciatura stilosissima, un semi raccolto con code intrecciate qua e là davvero d’impatto.

Mezza coda alta su wavy hair

Foto Instagram @tinistoessel

Hai detto wavy hair? O, forse, dovremmo dire Botticelli hair, giusto per allinearci con le ultime tendenze in fatto di mosso. Un’idea azzeccatissima per fronteggiare il caldo quella di legare la sezione della frangia in una mezza coda, briosa e sbarazzina.

La fascia anni 2000

Foto Instagram @tinistoessel

Tra i grandi ritorni anni 90/2000 che hanno stravolto la moda degli ultimi tempi troviamo la fascia per capelli, e la bella Martina Stoessel ne è testimone, indossandone una color celeste in abbinato ad un top del medesimo colore.

Trecce sbarazzine su capelli sciolti

Foto Instagram @tinistoessel

Avete mai visto dei codini alti sotto forma di strettissime trecce? Una combo particolare e di grande effetto.

Trecce e fiocchi, il tocco da bambolina

Foto Instagram @tinistoessel

Una delle acconciature per capelli raccolti più amate di sempre? Senz’altro le trecce, e la nostra Tini sa esattamente come portarle: i deliziosi fiocchetti neri satin aggiungono al look quella certa dose di garbo che conferisce al tutto un’aria diversa, un po’ bambolina. È proprio questo che succede con i giusti accessori per capelli!

Codini e frangetta: il duo esplosivo

Foto Instagram @tinistoessel

Frangia a tendina e codini alti sono l’accoppiata di cui non sapevamo di avere bisogno. Siete d’accordo, o siete d’accordo?

Semi-raccolto e micro braids per un look spaziale

Foto Instagram @tinistoessel

Ancora trecce, ancora Nineties Revival: è la volta di un semi-raccolto dal retrogusto nostalgico, fatto di micro treccine e lunghezze lasciate libere.

Space Buns e Baby Braids: mai vista una coppia così!

Foto Instagram @tinistoessel

Se Space Buns e Baby Braids sono due dei maggiori trend 2022, Martina Stoessel decide di non scegliere, e ne sfoggia il connubio perfetto proprio sul palco!