Jessica Alba: il look matchy-matchy con la figlia Honor ci ha fatto impazzire

Quella per la moda è una predilezione meravigliosa e, proprio come ogni grande passione, è ancor più bella se condivisa: Jessica Alba, nota attrice ed imprenditrice, oltre alla sua spiccata inclinazione per l’universo beauty -che l’ha condotta al suo brand cosmetico vegano di successo- ama postare sui suoi profili social frammenti della sua vita ma anche sfiziosi contenuti fashion e make-up.

Uno dei suoi ultimi post in particolare, però, ci ha fatto letteralmente impazzire: il recente scatto ritraeva la stessa in compagnia della sua primogenita Honor in un delizioso “outfit a due”, perfettamente in armonia nonché totalmente abbinato.

Jessica Alba e la figlia Honor – Foto Instagram @jessicaalba

Mamma e figlia, affiatatissime, hanno scelto di esplorare la calda palette del marrone (ancora incredibilmente in tendenza) prediligendo completi freschi e leggeri, in sintonia con le maggiori tendenze moda della stagione. Ma non solo: ben poco casualmente la palette favorita è anche quella che secondo l’Armocromia si addice maggiormente alle caratteristiche fisiche delle due. Se Jessica Alba opta per un pantalone beige in lino dall’amabile effetto stropicciato caratterizzato dal popolarissimo taglio Wide leg, abbinato a micro crop top e giacca sottile dello stesso colore, Honor sfoggia uno di quei graziosi abiti lunghi estivi reso particolare dalle ampie maniche a palloncino.

A completare le mise accessori color cammello: ecco una mini bag a mano per l’attrice, accostata a sandali in stile birkenstock, mentre un paio di sandali aperti con zeppa (o platform) chiudono il look della figlia. A suggellare il tutto uno stretto abbraccio, e la cosa non può fare altro che farci amare ancora di più questo outfit matchy-matchy madre/figlia: un lato del fashion che decisamente ci piace, quello che preferiamo a dirla tutta, capace di sciogliere anche il più gelido dei cuori. Che dire, Chapeau!