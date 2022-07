Donatella Rettore: beauty identikit di una diva del rock

La vaporosa criniera biondo platino, lo smokey drammatico sugli occhi e l’indiscutibile carisma tutto pepe non sono mai cambiati: Donatella Rettore rappresenta, a tutti gli effetti, ciò che definiremmo una vera icona. Non solo per la sua musica e per i suoi testi, sin dagli albori sfacciati e all’avanguardia, ma anche per il suo stile audace ed irriverente. Stile che incarna alla perfezione l’allure della rocker che la anima da sempre, solo di puro accompagnamento ad un carattere tanto esplosivo e spumeggiante, delineato da un gusto preciso ma personale capace di stravolgere e reinterpretare le tendenze make-up, così come la moda.

Foto Instagram @donatellarettore

L’abbiamo vista tornare in scena con la medesima energia travolgente di “Kobra” lo scorso Febbraio, sul prestigioso palco dell’Ariston, facendo tremare il teatro a suon di “Chimica” al fianco di Ditonellapiaga. Un ritorno accolto con grande gioia da chi la segue con amore dall’inizio della sua strepitosa carriera.

Foto Instagram @donatellarettore

E quale occasione migliore, se non il giorno del suo compleanno, per dedicarle un total focus sul look, tracciandone così l’identikit beauty?

Donatella Rettore: l’esplosiva chioma bionda è la sua firma

Foto Instagram @madameswann

Se c’è una costante -oltre all’ingombrante grinta, si intende- nell’immagine della Rettore questa è senz’altro la sua soffice ma estremamente ribelle chioma di ricci biondo platino: insieme all’immancabile frangia, fatta eccezione di qualche rapido ma passeggero esperimento (come quello dei capelli rosa ai tempi di “Splendido Splendente“) essa è sempre rimasta la sua fedele compagna, protagonista delle più svariate acconciature cotonate in pieno stile anni ’70/’80.

Smokey Eyes, stickers e strass per un make-up da vera rocker

Foto Instagram @donatellarettore

In sintonia con le stravaganti mise simbolo di un’artista tanto rivoluzionaria, il make-up negli anni si è coerentemente contraddistinto per uno stile vagamente grunge, reso sofisticato da guizzi argentei, applicazioni gioiello e stickers -anticipando in qualche modo il successo del più attuale Euphoria Effect– i quali poco hanno a che fare con l’odierno look sognante e un po’ fatato prediletto dalla beauty community.

Smokey eyes ed ombretto nero possono quindi essere definiti il suo “go-to make-up“. Un tocco metallico, poi, compare ogni tanto sulle palpebre sotto forma di ombretto oro oppure argento, preziosi per incorniciare lo sguardo sicuro della Rettore e che lasciano poco spazio alle labbra, quasi sempre delineate da un rossetto nude tendente al rosa.

Foto Pinterest | Hardenheart

Non ci resta altro, infine, che porgere i nostri migliori auguri a questa autentica forza della natura e goderci il nuovissimo singolo estivo.