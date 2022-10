Cupcake natalizi: 4 ricette facili e sfiziose

I cupcake natalizi sono fra i più sfiziosi dolci di Natale da preparare nei giorni di festa. Con la loro bontà e i colori vivaci conquisteranno tutti, grandi e piccini!

Questi sfiziosi dolcetti di origine americana possono essere preparati per ogni occasione. Una volta pronti, è sufficiente personalizzare e decorare i cupcake con frosting colorato a seconda della ricorrenza.

In questo caso, per ottenere dei dolcetti natalizi potete utilizzare della crema al burro, della pasta di zucchero, dei confettini colorati, glasse, ghiaccia, stelline e altri elementi in tema.

Red velvet cupcake

Foto Shutterstock | pickingpok

I red velvet cupcake sono degli sfiziosi dolcetti di origine americana. Come suggerisce lo stesso nome, questi cupcake hanno un bel colore rosso che li rende perfetti per il periodo natalizio. Una volta pronti, decorateli a piacere utilizzando svariati elementi in tema natalizio.

Cupcake al cioccolato

Foto Shutterstock | Africa Studio

La ricetta dei cupcake al cioccolato è molto semplice e può essere realizzata con l’aiuto dei bambini. In questo modo, potrete trascorrere un bel momento con i vostri piccoli e, allo stesso tempo, realizzare dei golosi dolcetti natalizi.

Cupcake alla vaniglia

Foto Shutterstock | Teri Virbickis

I cupcake sono degli sfiziosi dolcetti che possono essere preparati in ogni occasione. La ricetta vi permetterà di ottenere dei classici cupcake alla vaniglia. Per la decorazione, invece, potete utilizzare della crema al burro, pasta di zucchero, glassa e altri elementi a scelta.

Cupcake natalizi farciti alla crema

Foto Shutterstock | Marie C Fields

Buoni e facilissimi da preparare! Questi dolcetti americani non hanno nulla da invidiare agli altri dolci natalizi perché hanno un sapore unico. Vedrete: i cupcake farciti con crema pasticcera andranno letteralmente a ruba!