Red velvet cupcake

La torta red velvet è una delle più famose delle torte americane. E se volessimo riproporla in versione monoporzione? I cupcake sono perfetti per questo scopo! Avranno al classico colore rosso e la crema al burro chiara a fare da contrasto come decorazione della parte superiore. Gli ingredienti a la preparazione sono leggermente diversi da quelli dei classici cupcake americani. Allacciamo i grembiuli e vediamo la ricetta nel dettaglio.

Ingredienti

farina 125 gr

sale 1 pizzico

cacao 1 cucchiaio

burro 70 gr

zucchero 150 gr

uova 1

vanillina 1 bustina

latticello 120 ml

colorante liquido rosso 1 fialetta

lievito per dolci 1 cucchiaino

crema al burro per decorare q.b.