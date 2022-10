Cupcake al cioccolato

Dividete il composto nei pirrottini in silicone e riempiteli per 2/3, poi cuocete i vostri cupcakes in forno caldo a 180°C per 25 minuti circa. Se volete fare i cupcakes come quelli americani dentro gli stampi dovete mettere anche il pirrottino di carta che oltre ad essere molto carino è anche comodo per gustarli e trasportarli. Se non avete la teglia in silicone potete acquistare quella in metallo a 12 porzioni che trovate al supermercato oppure acquistate gli stampi monoporzione in alluminio.