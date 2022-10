I cupcake sono dei dolcetti monoporzione di origine americana. Il nome deriva da cup, tazzina, in teoria dovrebbero essere grandi quanto una tazzina, ma non quelle italiane per fortuna! I cupcake si possono fare standard o mini, per la decorazione si possono utilizzare la crema al burro, la ghiaccia di zucchero o magari la pasta di zucchero. Vediamo gli ingredienti e la preparazione della ricetta classica dei cupcake e i consigli per farli in poche mosse.

Ingredienti

farina 130 gr

zucchero 130 gr

burro 100 gr

uova 2

sale 1 pizzico

vanillina 1 bustina

panna acida 2 cucchiai

lievito 1 cucchiaino

bicarbonato 1 cucchiaino

burro 250 gr

zucchero a velo 150 gr