Costumi di Halloween fai da te per bambini: i più facili da realizzare a casa con il DIY

Halloween è una festa non propriamente italiana ma che ormai ha preso piede anche da noi, per questo abbiamo deciso di creare una guida per realizzare dei costumi di Halloween per bambini fai da te.

Se avete intenzione di organizzare una festa in maschera a tema Halloween per i vostri bambini e i loro amici, ecco delle idee per fare delle bellissime maschere di Halloween fai da te; vi basteranno solo stoffa, qualche indumento da riciclare, fantasia e un po’ di pazienza!

59

I costumi di Halloween per bambini sono dolcissimi e briosi, potete sbizzarrirvi a creare cose difficili ed elaborate che richiedono molto tempo, ma anche più semplici e facili da fare in casa. Se avete una buona manualità con il cucino non avrete di certo problemi a creare dei costumi spaventosi ed originali per tutte le età.



Il Fantasma: il costume di Halloween per bambini più facile da realizzare

Foto di Pinterest

Il vestito da fantasma è facilissimo da realizzare, vi servirà solo un lenzuolo o un pezzo di stoffa sufficientemente grande.

Fate indossare il lenzuolo al vostro bimbo in modo da misurare con cura l’altezza degli occhi, e la giusta lunghezza del lenzuolo.

Potrete anche tagliare a zig zag l’orlo inferiore per conferire un aspetto ancora più fantasmagorico.

Una volta terminato con le forbici, prendete un pennarello nero con il quale potrete disegnare la faccia del fantasma.

Completate il travestimento con gli ultimi accessori: dei guanti bianchi, una calzamaglia e scarpette anch’esse bianche.

La mummia: il costume di Halloween per i bambini più coraggiosi

Foto di Pinterest

Per realizzare un perfetto costume da mummia per bambini per Halloween per travestire il vostro bimbo, non dovrete far altro che procurarvi del tessuto bianco.

Potete riciclare un vecchio lenzuolo o comprare degli scampoli di stoffa in merceria. Ora non dovrete far altro che prendere il lembo più corto del pezzo di stoffa e fare dei piccoli tagli distanti l’uno dall’altro.

A questo punto prendete tra le mani il primo taglio e strappate il lenzuolo in modo da creare delle strisce di tessuto, continuate così anche per tutti gli altri tagli.

Non preoccupatevi se le strisce che verranno fuori non sono dritte, il risultato finale sarà ancora più bello con delle strisce di stoffa asimmetriche.

Ora dobbiamo rendere queste bende un pò più antiche mettendole in ammollo in una pentola in cui avrete precedentemente messo a bollire del tè. Una volta fatte asciugare procedete con la cucitura delle bende su una maglia ed un pantalone bianchi. Vedrete il risultato finale sarà davvero bellissimo e spaventoso!

La strega: il costume di Halloween fai da te per le bambine

Foto di Pinterest

Il costume da strega per le bambine è uno dei classici di Halloween, per farlo in casa dovete innanzitutto fabbricare una gonna in tulle nero, viola o arancione.

Per realizzarla vi servirà del tulle del colore desiderato, una banda elastica reperibile in merceria ed una macchina da cucire.

Tagliate il tessuto della lunghezza desiderata e cominciate a cucire il tulle sulla banda elastica aggiungendo più strati. Una volta raggiunto il volume della gonna desiderato, non dovrete far altro che abbinarlo a dei collant, ballerine e maglioncino neri.

39

Per un risultato davvero soddisfacente potrete realizzare alla vostra bimba un perfetto make up da strega.

Ovviamente mancano gli accessori, che potrete acquistare online: il cappello da strega e un magnifico calderone per raccogliere tutti i dolcetti di Halloween.

Il pirata: uno dei travestimenti più classici per bambini

Foto di Pinterest

Avete deciso realizzare un costume da pirata per il vostro bambino in occasione di Halloween? Niente di più semplice, non dovrete far altro che procurarvi un pantalone di colore nero ed una magliettina a righe.

Ovviamente per un pirata che si rispetti, gli accessori sono molto importanti. Su Amazon esistono parecchi set di accessori da pirata perfetti per l’occasione.

Il vampiro: il costume di Halloween veloce da realizzare

Foto di Pinterest

Il costume di Halloween per bambini da vampiro è facilissimo da realizzare, mettete al bimbo un paio di jeans neri ed una camicia bianca, poi create un mantello con un tessuto nero che dentro dovrete foderare con un tessuto rosso, agganciate dei laccetti per il collo ed il gioco è fatto.

Indispensabili in questo caso gli accessori, come ovviamente i denti da vampiro.

Completate tutto con un bel trucco di Halloween per bambini!

La zucca: il costume fai da te per bambini simbolo di Halloween

Foto di Pinterest

Che ne dite di realizzare un costume da zucca per vostra figlia? La zucca è il simbolo indiscusso della storia di Halloween perciò è sicuramente un’idea molto simpatica e di facile realizzazione.

Per realizzarlo avrete bisogno di una maglietta ed un pantaloncino arancioni, del tulle arancione, un elastico e uno scampolo di stoffa nera.

Partite creando la gonna tagliando delle striscioline di tulle che andranno annodate lungo tutto l’elastico.

Una volta sistemato il tulle passiamo alla maglia, ritagliate dallo scampolo di stoffa nera, due occhi e una bocca da zucca ed applicateli sulla maglia con della colla a caldo. Et voilà, il costume da zucca è pronto per essere indossato con dei collant neri!

Lo scheletro: il costume di Halloween preferito dai bambini

Foto di Pinterest

Quasi tutti i maschietti desiderano mascherarsi da scheletro in occasione di Halloween.

Ma come realizzare un bellissimo costume di questo tipo con il fai da te? Se avete una buona manualità col disegno, sarà un gioco da ragazzi.

Non dovrete far altro che procurarvi un pantalone ed una maglia neri e della vernice per tessuti bianca.

Partendo dalla maglia, iniziate a disegnare le ossa del corpo, aiutandovi inizialmente con del gessetto bianco in modo da poter modificare il disegno man mano.

Una volta che avrete disegnato tutto lo scheletro sul completo e siete soddisfatti del risultato potrete procedere con la vernice per ripassare e colorare tutte le ossa.

Una volta asciugata la vernice avrete ottenuto un perfetto costume da scheletro, che vostro figlio non vedrà l’ora di indossare.

Infine per renderlo ancora più spaventoso, potreste truccare il viso da scheletro.

Maschere da stampare: un’idea semplice e pratica da realizzare

37

Se non avete una buona manualità ma volete comunque far felici i bimbi di casa con una maschera fai da te dell’ultimo minuto, l’idea di ricorrere alle maschere da stampare può essere allettante.

Vi basterà scegliere quella che più piace a vostro figlio e stamparla. Potreste anche fargliela colorare ed abbellire a suo piacimento ed una volta terminata non dovrete far altro che aggiungere dei cordoncini per indossarla.

Costumi fai da te per neonati: alcune idee simpaticissime

Foto di Pinterest

Per completare la nostra guida vediamo quali sono i costumi fai da te di Halloween per i neonati.

Che ne dite di un costume da ragnetto? Vi servirà un body per neonati nero e delle calze nere da imbottire e cucire alla tutina, davvero semplicissimo.

Oppure perchè non ricreare il costume da scheletro o da fantasmino, di cui abbiamo parlato poco fa utilizzando come base una tutina nera.

Sono davvero moltissime le idee per creare dei costumi di Halloween per bambini di tutte le età! non dovrete far altro che scegliere quello che più vi entusiasma e vedrete, i vostri bimbi ne saranno felicissimi!