Come realizzare una faccia da scheletro: il trucco di Halloween più spaventoso

Come realizzare una faccia da scheletro? In realtà, è molto più semplice di quel che si possa pensare. Occorrono, infatti, pochissimi prodotti – anche piuttosto facili da reperire – e un minimo di manualità, ovviamente supportata da tantissima fantasia!

Sono tante le idee che ci permettono di trovare l’ispirazione giusta per realizzare una faccia da scheletro in vista di Halloween. Dal classico trucco da scheletro in bianco e nero a quelli più colorati che rivisitano questo tema classico del brivido, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Scopri con noi come realizzare una faccia da scheletro e tanti spunti originali a cui ispirarsi.

La guida perfetta per il trucco da scheletro

Foto Shutterstock | Oleg Gekman

In vista di Halloween ci si chiede spesso come realizzare una faccia da scheletro. Il trucco da scheletro, infatti, rientra tra le idee di make up Halloween semplice più in voga negli ultimi anni, complice la facilità di realizzazione e le tantissime varianti sul tema tra cui poter optare.

Consigliamo, per un trucco faccia da scheletro classico, di utilizzare prima di tutto un fondotinta molto chiaro per la realizzazione della base viso, andando anche a coprire per intero le labbra. A questo punto fissare il tutto con del talco o con una pennellata di cipria trasparente, in modo tale da garantire una lunga durata del make up.

Procedi, a questo punto, con la realizzazione di due cerchi attorno agli occhi con una semplice matita nera e delimita le ali del naso andando poi a marcarne la punta.

Servendoti della stessa matita nera, traccia due linee che partono dagli angoli esterni della bocca e raggiungono le orecchie; fai poi la stessa cosa definendo con una linea di matita anche la fronte.

Con un eyeliner in gel o in crema – o semplicemente con un ombretto molto scrivente – vai a riempire i cerchi che hai tracciato attorno agli occhi e calca le linee che hai delineato sul viso. A questo punto riprendi la matita nera e traccia delle linee sulle labbra per simulare l’effetto dei denti da scheletro e allungati sino alle orecchie continuando a ripetere il procedimento.

Il make up è fatto! Ovviamente sarà possibile personalizzare questo make up con effetti speciali come la realizzazione di una cicatrice o di particolari acconciature e hairstyle che conferiscono immediatamente personalità al look. Cosa aspetti? Segui il tutorial!