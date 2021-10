Ombretti scuri, rossetto nero o viola, decorazioni sul volto e un tocco di creatività: ecco quali sono gli ingredienti principali per ottenere un trucco da strega per Halloween perfetto e originale! Di seguito troverete numerose idee da cui prendere ispirazione e alcuni suggerimenti per la realizzazione del make-up.

Non è importante essere esperte, perché con poco potete dar vita ad un trucco da strega semplice ma scenografico! Ecco alcune foto e dei preziosi consigli da seguire per il 31 ottobre…

Trucco da strega semplice

Chi ha poca esperienza con il make-up e non ha nemmeno tanto tempo per poter realizzare un trucco perfetto non deve preoccuparsi! Con poco materiale e poco tempo a disposizione è possibile ottenere un trucco da strega semplice ma d’effetto. Infatti, vi suggeriamo di concentrarvi sulle labbra, scegliendo una nuance scura come il nero e il viola, e truccare gli occhi con una sottile linea di eyeliner e delle ciglia finte da applicare al momento. Se avete una palette di ombretti scuri, potete provare a realizzare uno smokey eyes seguendo il tutorial che abbiamo preparato per voi! Il trucco da strega in questo modo è davvero facile da realizzare, adatto anche a chi ha una mano poco esperta!

Trucco da strega cattiva

Se sei una make-up artist e sei alla ricerca di un trucco da strega cattiva, abbiamo raccolto delle idee da cui prendere ispirazione. Dalle famose streghe dei cartoni animati al trucco creativo e originale realizzato dalle esperte, con prodotti di qualità e adatti al make-up da ottenere, potrete realizzare dei trucchi da strega meravigliosi!

Un trucco da strega cattivo abbastanza inquietante, le impronte sul volto sono un perfetto trucco per Halloween.

Per ultimo ma non meno importante potete trovare un make up cattivo ma facile da realizzare. Infatti, con un pennellino adatto potete realizzare sul viso delle decorazioni che vanno ad arricchire il make-up.

Trucco da strega per bambina

Uno dei più richiesti dalle bambine è proprio il trucco da strega. Qui vi spieghiamo passo dopo passo come poterlo realizzare con i prodotti presenti nel vostro beauty case, altrimenti vi anticipiamo che vi basterà puntare a degli ombretti scuri e concludere il make up con un tocco di creatività. Non appesantite il viso della bambina, l’effetto finale dovrà essere spaventoso ma allo stesso tempo delicato!