Quali unghie di Halloween sfoggiare la notte del 31 ottobre? Se non ci avete ancora pensato, è il momento di farlo visto che manca poco alla fatidica notte. E se avete già scelto il costume, il trucco e i capelli, facendo tutte le prove, ovviamente la manicure non potrà essere da meno. Ecco allora qualche idea per abbinare le unghie per Halloween al vostro costume, dalle più facili alle varie nail art più originali!

Unghie Halloween facili da fare

Se non avete voglia o desiderio di sfoggiare una manicure abbinata al costume, potete scegliere delle decorazioni unghie Halloween semplici o meglio ancora una manicure classica giocata semplicemente sul colore. Anche una semplice nuance rosa decorata con tocco dorato può tornare utile come idea.

Foto Instagram | ellielouisenails

Per esempio, se vi travestite da strega o da angelo della morte, le unghie per Halloween semplici sono tutte nere, viola o blu metallizzato. I colori scuri sono adatti anche ai costumi da vampiri, in alternativa al rosso. In questo caso dipende da voi: volete avere un’immagine più dark con lo smalto nero o un’immagine più sensuale con quello nero?

Foto Instagram | efiscoiffure

In alternativa, se volete qualcosa di semplice o veloce da fare, potreste optare per le unghie finte di Halloween: sono perfette vista l’occasione ed è possibile sagomarle a piacimento, per esempio ad artiglio. Il procedimento è molto semplice: una volta fatta la forma, applicate le unghie finte su quelle naturali con l’apposita colla e dipingetele con uno smalto nero, rosso o persino rosa maculato, perfetti per costumi da strega e da vampira. E volendo aggiungere un tocco speciale, niente di meglio che glitter dorato!

Foto Instagram | gel_inc_supplies

Decorazioni unghie Halloween: idee originali

Si possono utilizzare sia smalti semipermanenti che gel ed acrilico, considerando che unghie ricostruite di notevole lunghezza sono ovviamente più semplici da decorare perché c’è più spazio a disposizione per sbizzarrire la macabra fantasia.

La più semplice fra tutte, se non siete proprio delle esperte, è la nail art Halloween con ragnatela che va realizzata utilizzando gel di colore bianco e nero, volendo anche glitterato. Si passa il nero su alcune unghie e su altre il bianco, quindi si creano delle linee verticali del colore opposto, aggiungendo poi linee curve orizzontali per formare la ragnatela. Volendo, potete anche utilizzare due tonalità di nero o aggiungere altri colori.

Se avete in mente un travestimento da zombie, potete semplicemente dipingere le unghie finte di un bel verde zombie, magari sfumandolo un po’. E se siete brave a disegnare, con il nero potreste aggiungere le sagome dei morti viventi.

Foto Instagram | maquiclubgirl

Decorazioni adesive nail art per Halloween

In vista del 31 ottobre potreste provare ad acquistare degli adesivi per unghie Halloween e realizzare la vostra nail art con poco: se ne trovano davvero per ogni gusto ed esigenza, dai più macabri ai più “sobri”.

Il vantaggio di utilizzarli non è poco perché basta applicarli sopra allo smalto prescelto, senza bisogno di fare disegni a mano, compito davvero difficile per chi non è un professionista.

Unghie gel per Halloween

Per la notte di Halloween avete in programma una serata speciale e non volete lasciare nulla al caso. Benissimo! Potete divertirvi con la nail art, ricreando sulle vostre unghie Halloween 2021 le immagini tipiche della notte dei morti viventi, come zucche, ragnatele, teschi, occhi e molti altri a seconda della vostra fantasia horror. Potete persino ispirarvi agli ultimi cartoon a tema oppure a grandi classici tornati alla ribalta come Chucky e It.

Sempre con il gel potete creare le classiche unghie insaguinate.

Di idee ce ne sono davvero tante, lasciatevi ispirare dalla nail art più adatta a voi!