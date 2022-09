La storia di Halloween raccontata ai bambini

Il 31 ottobre rappresenta per i bambini la notte più spaventosa ed allo stesso tempo divertente dell’anno, si divertono a travestirsi, con i costumi di Halloween più belli per girare di porta in porta a fare “dolcetto o scherzetto?”. Grandi e piccoli amano trascorrere questa ricorrenza guardando i classici film e cartoni animati di paura o partecipando a simpatiche feste in maschera con cibo musica e decorazioni a tema.

Conoscete le origini di questa antica ricorrenza? E il significato dei simboli di Halloween? In Italia è una festività molto meno sentita rispetto ai paesi anglosassoni, è interessante però scoprire la storia e le tradizioni così da poter raccontare ai più piccoli la storia della festa più paurosa dell’anno.

Halloween: le origini della ricorrenza

Nonostante si pensi che le origini di questa ricorrenza siano riconducibili all’America non è proprio così, Halloween infatti nasce in Irlanda, durante il periodo delle popolazioni celtiche. Il suo nome deriva dall’inglese arcaico All Allows’ Eve, ovvero la vigilia di tutti i santi.

La notte del 31 ottobre corrispondeva al Samhain, ovvero l’antico Capodanno celtico, questa ricorrenza rappresentava per la popolazione non solo l’inizio del nuovo anno ma soprattutto la fine della bella stagione, la caduta dei frutti dagli alberi e l’arrivo del freddo. In questa occasione i celti pensavano che Samhain chiamasse a sé gli spiriti dei morti permettendogli di vagare sulla terra e confondersi tra i vivi, proprio per tenere lontane le anime defunte la popolazione celtica era solita accendere fuochi nei boschi, compiere sacrifici animali ed indossare maschere e pellicce, in modo da spaventarli e spingerli a tornare sottoterra.

La spiegazione per i più piccoli: tradizioni e curiosità

La storia delle origini celtiche di Halloween sicuramente susciterà interesse nei bambini in po’ più grandi, per i piccoli potrebbe essere un’ottima idea raccontare loro come nascono i simboli e gli usi di questa interessante ricorrenza.

Dolcetto o scherzetto?

La famosa usanza del “trick or treat?” da dove proviene? Questa pratica è un’antica tradizione cristiana risalente al periodo medievale, in cui contadini e mendicanti si recavano bussando di porta in porta in cerca di soldi o cibo, offrendo in cambio preghiere per le anime dei defunti, in caso contrario avrebbero ricevuto un augurio di cattiva sorte. Negli anni i bambini delle classi sociali più elevate iniziarono ad aderire a quest’usanza per puro divertimento.

La legenda di Jack O’Lantern

La legenda di Jack O’ Lantern è la chiave per risalire alle origini del simbolo della zucca intagliata utilizzata durante Halloween. Jack era un ubriacone irlandese, che la notte del 31 ottobre decise di vendere la sua anima al diavolo per una bevuta, cercò poi di ingannarlo e per questo il giorno della sua morte non venne accettato né in paradiso né all’inferno.

Fu costretto a vagare in attesa del giorno del giudizio portando con sé solamente una rapa intagliata con all’interno un pezzo di carbone ardente per fare luce sul suo cammino ed allontanare gli spiriti. Nel tempo questa usanza si è andata a modificare, infatti con l’arrivo dei primi britannici in America vennero trovate zucche di grandi dimensioni che per praticità andarono a sostituire le rape.