Halloween: i cartoni animati da vedere con i bambini

Il 31 ottobre è alle porte e, oltre ai molti lavoretti di Halloween, cosa c’è di più adatto alla festa più lugubre dell’anno di una bella maratona di cartoni animati in tema? Una di quelle piacevolissime serate casalinghe da trascorrere tutti insieme, grandi e piccini, accucciati sul divano con tante golose leccornie “mostruose” a disposizione, e una selezione accurata di cartoni “da brivido” (ma anche da ridere!). Vi solletica il programma? Organizzare una festa di Halloween per bambini richiede tempo e molta fantasia, quest’idea, invece, è decisamente adatta per chi non ha voglia o tempo di organizzare eventi particolari come festicciole o pranzi in tema macabro, ma che comunque non voglia lasciar passare la notte del 31 ottobre senza festeggiarla degnamente.

Naturalmente non stiamo parlando di film dell’orrore che possono spaventare i bambini e provocare loro incubi notturni, ma semplicemente di deliziose, piccole chicche animate, con personaggi noti e amati dai più piccoli (ma anche dai mamma e papà), alle prese con streghe, fantasmi, zucche e… Vediamo qualche suggerimento!



Coco, un film Disney Pixar

“Coco” è la storia di Miguel, un giovane ragazzo, che sogna di diventare un musicista famoso, al pari del suo idolo Ernesto de la Cruz. In questa storia però c’è un impedimento, nella sua famiglia è vietato ogni genere di musica. La voglia di mostrare il proprio talento è più forte di ogni impedimento, decide quindi di intraprendere un viaggio nell’aldilà, per scoprire e scovare nel passato, le ragioni legate alla proibizione della musica nella sua famiglia.

Hotel Transylvania

“Hotel Transylvania” parla della storia di un gruppo di mostri famosi. Il protagonista di questo film d’animazione è il Conte Dracula, che dopo aver perso la moglie, uccisa da una folla di umani, preso dalla rabbia decide di aprire un Hotel dover poter ospitare i mostri di tutto il mondo. Per il 118esimo compleanno della figlia Mavis, decide di organizzare una festa, ma il regalo tanto desiderato da Mavis è quello di uscire dall’Hotel ed esplorare il mondo fuori. Il Conte Dracula decide di far avverare il desiderio della figlia, progettando però un piano, facendole incontrare dei zombie lungo il percorso che la faranno tornare indietro impaurita, ma senza farle perdere la voglia di esplorare il “mondo umano”. Successivamente, un incontro con un umano, cambierà la vita di Mavis e del Conte Dracula.

La sposa cadavere

La sposa cadavere è ambientato nell’Ottocento, il protagonista, un giovane ragazzo talentuoso pianista, sta per prendere moglie con un matrimonio combinato. Ma, durante una passeggiata in un bosco, infila per sbaglio, un anello di fidanzamento al dito di una ragazza morta. Al suo risveglio, il ragazzo Victor, sarà condotto da lei nell’aldilà. Come andrà a finire la storia? Victor riuscirà a sposare la sua amata Victoria o questo errore le costerà tutto e dovrà prendere come moglie Emily, la sposa cadavere?

Nightmare before Christmas

Il film d’animazione Nightmare before Christmas parla della storia di Jack, il re di Halloween. Gli abitanti della sua città, passano il loro tempo, ad organizzare quella che sarà la festa più spaventosa e più importante dell’anno, quella del 31 Ottobre. Durante una passeggiata in un bosco, Jack, stanco di avere come unico obiettivo quello di spaventare le persone, sposta la sua attenzione su degli alberi. Incuriosito apre una porticina del tronco di un albero, e dentro, come per magia, trova un mondo innevato, pieno di addobbi natalizi. Colpito da questa atmosfera, decide di portare il Natale nella città di Halloween. Riuscirà nel suo intento? E soprattutto, come reagiranno gli abitati del suo regno?