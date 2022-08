Lavoretti di Halloween: tante idee facili e d’effetto per bambini

Halloween è alle porte e i piccoli non vedono l’ora di cimentarsi con lavoretti decorativi che stimolano in modo giocoso la creatività dei bambini di casa. Che si sbizzarriscano con le maschere di Halloween da colorare, o che si divertano con dei disegni da colorare a tema, di certo gli spunti non mancano.

Tra le tante idee che si possono pescare nel web, oggi vi proporremo delle idee facilissime da realizzare, davvero simpatiche e perfette anche per i bambini più piccoli.





Solitamente Halloween è associato più che altro alle zucche, e quindi al color arancio, al nero e al viola (i colori “tenebrosi” delle streghe e dei gatti e della notte), per rendere ancora più paurosa questa bellissima festa.

Sia che siate delle mamme alla ricerca di lavoretti di Halloween per far divertire i bimbi di casa, sia che siate delle maestre a caccia di spunti per i lavoretti da realizzare a scuola, qui troverete di certo tanti validi esempi da copiare.

Lavoretti di Halloween per bambini con la carta

La carta si presta benissimo per qualsiasi lavoretto artistico dei bambini, perciò di certo le idee per realizzare le decorazioni di Halloween con la carta, di certo non mancano.

Vediamo perciò quali creazioni fantasiose si possono realizzare facilmente.

Ovviamente quando bisogna usare le forbici, vi raccomandiamo di aiutare i bambini per evitare che si taglino o che si facciano male. Cercate sempre di fare in modo che riescano ad esprimere la loro fantasia e la loro creatività!

E sopratutto saranno delle perfette decorazioni se avete pensato di organizzare una festa di Halloween per bambini.

Partiamo con questi fantastici pipistrelli interamente realizzati con carta e cartoncino.

Foto di Pinterest

Super semplici da realizzare e i bambini si divertiranno tantissimo. Dovranno semplicemente ritagliare la sagoma delle ali da un cartoncino nero, applicare su di esse un altro cartoncino rotondo precedentemente pieghettato a mo’ di ventaglio, et voilà, non resterà che aggiungere un bel paio di occhietti e dentini!

Un’altro lavoretto di Halloween con la carta che sicuramente i bimbi ameranno, sono le zucche con il cartoncino arancione.

Foto di Pinterest

Non dovranno far altro che ritagliare tante striscioline dal cartoncino, fissare prima un’estremità a raggiera e poi l’altra che andrà a chiudere la zucca. Con un cartoncino verde invece potranno ritagliare delle foglioline da applicare nella parte del picciolo.

Lavoretti di Halloween da stampare

Per i bambini più piccini, quelli che non hanno ancora una buona manualità con le forbici, sarebbe perfetto farli sbizzarrire con dei lavoretti di Halloween da stampare, pronti per essere colorati. Vediamo qualche esempio.

Foto di Pinterest

Che ne dite di questo simpaticissimo ragnetto sospeso? Troppo simpatico. I bambini potranno colorarlo con i colori che richiamano la festa di Halloween, come il nero, il viola o perchè no il rosso e l’arancione.

Foto di Pinterest

Non c’è Halloween che si rispetti se non c’è anche Jack O’Lantern. Questo disegno da stampare è perfetto per i bambini che amano colorare.

Lavoretti di Halloween con la carta igienica

Usare la carta igienica per creare delle bellissime decorazioni a tema Halloween è davvero una grande idea.

Potrete pensare di creare dei mostri utilizzando i rotolini di cartone della carta igienica e trasformarli in piccoli mostri spaventosi, come in questa immagine

Foto di Pinterest

I bambini potranno ricreare il loro mostro di Halloween preferito, un fantasma, una mummia (qui per le bende potranno tagliare delle strisce di carta igienica), Frankenstein e così via. Saranno perfetti per creare delle ghirlande da appendere e magari decideranno anche di farsi truccare il viso per Halloween in pandant con il personaggio che hanno creato.

Foto di Pinterest

Con lo stesso metodo appena descritto, potrete fargli creare dei piccoli contenitori porta dolcetti. Una volta dipinto il rotolino non dovranno far altro che piegare le estremità e richiuderle su se stesse.

Lavoretti di Halloween con i piatti di carta

Utilizzare dei piatti di carta è un’ottima idea per dare sfogo alla fantasia dei bambini. Potranno usare le tempere, i pennarelli e spaziare con la fantasia.

Se ad esempio hanno avete già scelto uno dei costumi di Halloween per bambini, potrete fargli realizzare una maschera per completare il look.

Foto di Pinterest

Basterà scegliere il personaggio adatto, disegnare e colorare il piatto di carta ad hoc, ritagliare dei fori per occhi e naso ed applicare un cordoncino per poter indossare la maschera, il gioco è fatto!

Foto di Pinterest

Oppure farli divertire raffigurando delle zucche sui piatti di carta, che potranno colorare di arancione con le tempere. Questo lavoretto è davvero semplice da realizzare e adatto anche ai bambini più piccini. Basterà disegnare occhi e bocca, niente di più semplice.

Lavoretti di Halloween con l’ovatta

Un altro lavoretto di Halloween super semplice da realizzare è il fantasmino. Sicuramente uno dei simboli più conosciuti della notte degli spiriti.

Foto di Pinterest

Per realizzare questi simpatici fantasmini sorridenti non servirà altro che ritagliare una sagoma di cartoncino aiutandovi con una delle immagini di fantasmi da stampare e cominciare ad incollare su di essa tanti batuffolini di ovatta.

Per concludere al meglio questo lavoretto serviranno degli occhi ed una bocca ricavati da un foglio di carta nero. Non resterà che appenderli.

Foto di Pinterest

Se volete far realizzare una decorazione ancor più elaborata ai vostri bimbi, potreste anche creare con il pannolenci o un pezzo di stoffa bianca, una piccola tasca a forma di fantasma che poi i bambini si divertiranno a riempire di ovatta.

Lavoretti di Halloween per bambini con la pasta di sale

Con la pasta di sale si può creare veramente di tutto. Perfetta per far divertire i bambini creando delle stupende decorazioni di Halloween.

Vedrete, ne saranno entusiasti e faranno viaggiare la fantasia.

Foto di Pinterest

Creare delle piccole zucche in pasta di sale è davvero semplicissimo, basterà che i bambini formino una pallina con la pasta e facciano pressione con un filo o un bastoncino di legno intorno alla pallina per creare gli spicchi. Ora non resterà che colorarla di arancione. Facile no?!

Foto di Pinterest

Un altro modo per far giocare i bambini con la pasta di sale e creare la sagoma delle loro manine e una volta asciutta potranno dipingere sulla pasta i loro mostri di Halloween preferiti.

Lavoretti di Halloween con i palloncini

I bambini amano i palloncini, perciò tra i lavoretti di Halloween preferiti sicuramente c’è quello di decorare e disegnare i palloncini.

Ovviamente è una delle decorazioni fai da te a tema Halloween perfetta per addobbare la casa. Oltretutto, facendolo con le creazioni dei bimbi di casa, vedrete ne saranno entusiasti.

Foto di Pinterest

Per realizzarli avrete bisogno semplicemente di alcuni palloncini e dei pennarelli indelebili in modo che i disegni non vadano subito via. I bimbi potranno scegliere se disegnare pipistrelli, fantasmini o zucche ed in base al soggetto scelto sceglieranno il colore del palloncino.

Foto di Pinterest

Per un dolcetto scherzetto che si rispetti servono i dolcetti. Allora perché non creare con lo stesso metodo appena descritto dei piccoli palloncini decorati al cui interno inserirete tutte le golosità da regalare?! I più piccoli si divertiranno tantissimo a decorarli.