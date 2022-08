Disegni di Halloween da stampare e colorare per i bambini: tanti esempi da copiare

Il 31 ottobre si avvicina, e quale modo migliore di far divertire i bambini se non con dei bellissimi disegni di Halloween da stampare e colorare?!

Ormai si sa, la notte dei mostri è uno dei periodi dell’anno che i bimbi attendono con ansia.

Sono loro i veri protagonisti di questa festa che abbiamo “rubato” direttamente dai Paesi anglosassoni, ed è per loro che si realizzano lavoretti di Halloween, decorazioni di Halloween per la casa, festicciole in maschera e spedizioni al grido di “dolcetto scherzetto”.

Ci sono tantissime cose che si possono fare per rendere la vigilia di Ognissanti davvero speciale per i piccoli di casa, naturalmente tutte rigorosamente a tema “horror”!

Se avete pensato di organizzare un festa per bambini e cercate dei passatempi per farli divertire insieme, optare per delle immagini a tema da stampare e colorare per Halloween è di sicuro un’opzione infallibile.

Potreste anche fare delle fotocopie per tutti i bambini che parteciperanno al vostro evento e una volta colorati tutti i disegni, appenderli come decorazioni per la casa. Il risultato? Dei bellissimi disegni di Halloween colorati!

I più piccoli amano colorare, amano i pastelli, i pennarelli e le tempere e anche se qualcuno ancora non sa come si disegna, grazie a queste immagini di Halloween da colorare potranno esercitarsi e divertirsi moltissimo.

Vediamo quindi quali sono le immagini gratis da stampare più belli a tema Halloween!

La strega con il suo calderone: per un Halloween pieno di magia

Foto di pinterest

La strega è uno dei personaggi principali di questa festa perciò questo disegno di Halloween da stampare non poteva mancare nella nostra lista.

L’immagine raffigura una strega alle prese con la creazione di qualche pozione, col suo calderone pieno di chissà quali strani ingredienti.

I bambini si divertiranno tantissimo a colorare questo disegno e perché no, anche ad inventare una storia spaventosa su questo intruglio magico.

Il lupo mannaro: L’immagine di Halloween da colorare e ritagliare

Foto di pinterest

Questo disegno di Halloween da stampare è davvero spaventoso e raffigura un lupo mannaro, ma adesso viene il bello.

Di sagome come questa ne è ricco il web. Basterà cercare tra le immagini di Halloween da colorare quella che più piace ai vostri bambini. Quando le avranno terminate potranno anche indossarle.

Infatti, quando il disegno sarà perfettamente colorato, potrete ritagliarlo nelle zone tratteggiate ed otterrete una maschera di Halloween fai da te che i bambini potranno indossare.

Un’idea simpatica per creare uno dei costumi di Halloween fai da te!

La zucca con il gatto, i pipistrelli e il ragnetto: un disegno facile da colorare

Foto di pinterest

Ovviamente non poteva mancare un disegno di una zucca di Halloween da stampare e colorare.

Simbolo della notte degli spiriti. In questa scheda da colorare oltre alla zucca, sono raffigurati diversi soggetti: un gattino, dei pipistrelli ed un ragnetto, tutti con una faccina sorridente. I vostri bimbi non vedranno l’ora di mettere mano ai pennarelli!

Il vampiro: il disegno di halloween più spaventoso

Foto di pinterest

Il Conte Dracula è un personaggio davvero spaventoso ed è il protagonista di questo disegno di Halloween che i piccoli di casa non fremeranno per colorare.

Potranno usare i colori che preferiscono, e creare una loro versione del vampiro più temuto!

La mummia: tra i disegni per Halloween più facili da colorare



Foto di pinterest

Questa simpatica mummia con gli occhioni sarà davvero semplice da colorare.

Esistono davvero molti disegni per Halloween gratis che raffigurano mummie. I vostri bimbi potranno scegliere il colore delle bende e una volta terminato sarà davvero fantastico.

Frankstein: il mostruoso disegno di Halloween



Foto di pinterest

Frankstein è uno dei mostri spaventosi protagonisti di un romanzo che lo ha reso celebre. Sebbene sia un essere spaventoso, è gentile e di buon cuore.

In questo disegno di Halloween da stampare e colorare, i bambini potranno di certo catturare questo suo lato gentile.

Lo spaventapasseri: il disegno spaventoso da colorare

Foto di pinterest

Anche gli spaventapasseri sono spaventosi ed inquietanti, sopratutto durante una notte come quella di Halloween. Tra i tanti disegni per Halloween da stampare abbiamo selezionato quello meno tenebroso.

Infatti, in questo disegno però appare sorridente e benevolo non intimorirà perciò tutti quei bambini che decideranno di colorarlo come più desiderano.

I pipistrelli: un disegno facile adatto anche ai più piccoli

Foto di pinterest

Il disegno raffigura tre pipistrelli ed è davvero semplice da colorare per questo adatto anche ai più piccini, che di certo non avranno paura nello sbizzarrirsi ad abbellire queste piccole creaturine sorridenti.

La zucca spaventosa: il simbolo della notte di Halloween

Foto di pinterest

Uno dei simboli indiscussi della storia di Halloween, Jack O’Lantern in questo disegno di Halloween da stampare e colorare appare davvero terrificante.

Basterà un bell’arancione zucca per far prendere vita questo bel disegno di Halloween.

Il fantasmino: il disegno dello spiritello monello

Foto di pinterest

I fantasmini dispettosi e monelli, sono i personaggi principali di molti film per bambini.

Ed anche per la festa del 31 ottobre hanno in serbo tantissimi scherzetti. Tra i tanti fantasmi da colorare abbiamo scelto questa immagine di questo spiritello accompagnato dalla scritta “Booo!” vuol far prendere paura al bambino che deciderà di colorarlo!

51

Questi che vi abbiamo mostrato sono solo alcuni dei disegni di Halloween per bambini da stampare e colorare, ne troverete molti altri nella nostra fotogallery!