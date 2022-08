Halloween: decorazioni fai da te per la casa

La festa di Halloween, da qualche anno, si festeggia anche in Italia, come in America. Oltre ai travestimenti di grandi e piccini, una cosa alla quale si dà molta importanza sono le decorazioni di Halloween per la casa. Tantissime idee per realizzare decorazioni a mano, e allo stesso tempo, per chi non ha tempo o dimestichezza, su Amazon ci sono un’infinità di decorazioni da comprare, perfette per l’occasione.

Vediamo insieme come realizzarli in maniera veloce e alla portata di tutti!

Zucca sdentata: originale e divertente

Foto Shutterstock | Yellowj

Come fare la zucca di Halloween? È sicuramente una delle decorazioni più utilizzate per Halloween, che immagine darle però, è una scelta del tutto personale. Se intagliarla con un’aria cattiva o più divertente.

Ragnatela finta

Foto Shutterstock | Mariya Ganicheva

Creare da soli una ragnatela è davvero semplice e il materiale da utilizzare è facilmente reperibile, parliamo di filo bianco o nero. Perfette da appendere ai lampadari, aggiungendo magari qualche ragnetto finto di carta, per un effetto completo; l’idea della ragnatela è una tra i tanti lavoretti di Halloween.

Ghirlanda spaventosa

Foto Shutterstock | Ira Lichi

Le tipologie di ghirlande sono davvero infinite, tutte realizzate con materiali differenti. Ghirlande di carta, con rami secchi, con tulle o piume. La migliore da creare in occasione della festa di Halloween è una ghirlanda dall’aria spaventosa.

Candele arancioni fatte in casa

Foto Shutterstock | alexkich

Creare candele è un’attività fai da te che può essere svolta tutto l’anno, nel periodo di Halloween, il consiglio è quello di scegliere il colore caratteristico della festa: arancione. Una volta create le candele, possono essere decorate con glitter viola o neri.

Decorazioni originali per la tavola

Foto Shutterstock | apolonia

Se decidete di organizzare una cena tra amici, non potete assolutamente dimenticare di allestire la tavola. L’idea di creare delle decorazioni originali, come ad esempio dei centritavola, può essere perfetta e può donare un tocco di unicità alla tavola.

Disegni di Halloween da stampare

Foto Shutterstock | PashkovaTetiana

Halloween è una festa sia per grandi che per bambini, quest’ultimi però, oltre a divertirsi con maschere paurose, adorano anche fare lavoretti manuali, cosa c’è di meglio di disegni da stampare e colorare?

Streghe di stoffa

Foto Shutterstock | Diamond18

Realizzare streghe di stoffa è davvero semplice, della stoffa, dello spago e un po’ di manualità sarà tutto il necessario di cui avrete bisogno. Possono diventare delle decorazioni perfette per la tavola, da appendere in casa o fuori dalla porta d’ingresso.

Palloncini fantasma

Foto Pinterest | whitearrowshome.com

Divertenti, originali, pratici e veloci da realizzare, i palloncini fantasma sono una decorazione davvero unica! Da utilizzare a tavola come segnaposto, o da appendere in casa. Ti basteranno dei palloncini bianchi, un pennarello nero, per poter realizzare gli occhi e la bocca dei fantasmi e del nastro per legarli e appenderli.

Pipistrelli volanti

Foto Pinterest | comment-economiser.fr

Armatevi di forbici e cartoncino nero, disegnate la forma del pipistrello e ritagliateli. Per appenderli, utilizzate del filo da pesca trasparente, così da far sembrare davvero che stiano volando.

Barattoli terrificanti

Foto Pinterest | ourbestbites.com

Avete dei barattoli vuoti e non sapete che farci? Non buttateli, anzi, riciclateli per creare dei barattoli da urlo, a tutti gli effetti, per la notte di Halloween. Vi basteranno dei semplici barattoli trasparenti, da rivestire di carta colorata o da colorare, e un pennarello nero per disegnarci sopra occhi, naso e bocca.