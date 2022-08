La festa di Halloween può contare su un vasto immaginario “mostruoso”, ma è la zucca, ortaggio all’apparenza innocuo e anzi, piuttosto allegro da vedere per via del brillante color arancione della sua scorza, il suo simbolo più specifico. La zucca insieme a molte altre decorazioni fai da te per la casa fanno parte della tradizione di questa festa; è una notte che nel tempo è diventata un vero e proprio divertimento, e si pensa sempre anche a come organizzare una festa di Halloween per bambini!

La leggenda di Jack della lanterna, che tutti i bambini anglosassoni conoscono, è all’origine di questa festa che si celebra la vigilia di Ognissanti. Si tratta di una vera storia da brivido, il cui protagonista è un contadino irlandese che per aver venduto la sua anima al diavolo è costretto a vagare per l’eternità come spirito dannato, con una zucca svuotata e illuminata con una candela a mo’ di lanterna.

Zucca o lanterna?

Foto Shutterstock | Pressmaster

Per tener lontano Jack nella notte di Halloween, in tutte le case si sistemano delle zucche intagliate con espressioni mostruose e illuminate proprio come una lanterna, per spaventarlo e farlo fuggire… Insomma, questa è la tradizione, ma ormai il divertente “rito” di usare le zucche, che sono proprio un tipico ortaggio autunnale, come decorazione per la festa di Halloween è talmente accattivante che anche da noi ha preso piede, per la gioia dei bambini, così come la scelta dei costumi per Halloween!

Vediamo come si può creare una favolosa zucca di Halloween “da paura”! Per realizzarla potete ricorrere a sistemi, come dire, “artificiali”, e riproporla con stoffa e cartoncino, usando degli stencil o semplicemente disegnando la fisionomia scelta sulla scorza con un pennarello nero, ma senza inciderla. Oppure, potete tenere fede alla tradizione ed intagliare una zucca vera e propria, armati di tanta buona volontà e gli attrezzi giusti. Vediamo insieme come realizzarla al meglio.

Come fare la zucca di Halloween

Foto Shutterstock | Evgeny Atamanenko

Intagliare una zucca è semplice, divertente ed è alla portata di tutti, ma ovviamente tenete i bambini alla larga da coltelli e taglierini quando entrerete in azione.

Il materiale di cui avrete bisogno è:

Zucca

Coltello

Cucchiaio

Candela

Ora vediamo insieme, passo per passo, il procedimento da seguire:

Con il coltello taglia il coperchio della zucca Svuotala di polpa e semi con l’aiuto di un cucchiaio Intaglia la zucca andando a creare due occhi, il naso e la bocca Inserisci all’interno della zucca una candela o una luce per illuminarla Riponi il coperchio

Et voilà! La tua zucca di Halloween è pronta per illuminare la notte più lugubre dell’anno!