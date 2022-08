Costumi di Halloween per bambini: i 5 più belli visti su Amazon

Il 31 ottobre si avvicina e per aiutare mamma e papà abbiamo trovato i costumi di Halloween per bambini più belli visti su Amazon.

Sia che vogliate organizzare una festa di Halloween per i bambini o anche solo a fare una passeggiata a chiedere dolcetto o scherzetto, dovrete avere i vestiti giusti!

I bambini saranno già in fibrillazione perché avranno voglia di indossare una delle maschere di Halloween, travestirsi e festeggiare il giorno più pauroso dell’anno.

Originali o spaventosi, che vi piacciano le streghe o i fantasmi, scegliete insieme ai vostri figli il costume di Halloween che vi piace di più comodamente da casa.

Volete fare felici i vostri bambini proponendo loro dei costumi di Halloween originali ma non avete voglia di andare in giro a cercarli?

Abbiamo scelto i più gettonati proposti su Amazon, costumi di Halloween per maschietti e femminucce.

Costumi da pirata per la notte di Halloween

I pirati hanno sempre il loro fascino, e i bambini vanno pazzi per gli accessori tipici di un pirata come l’uncino, la benda sull’occhio e la bussola per cercare i tesori nascosti.

Il travestimento da pirata per la notte di Halloween è uno dei più gettonati perciò diamo un’occhiata alle varianti per bambini e bambine.

Costume da pirata per i maschietti

Foto di Amazon

Questo costume da pirata per bambino è dotato di ogni optional, benda per l’occhio, pugnali, medaglioni d’oro, monete e bussola.

Insomma tutto l’occorrente per un pirata a caccia di tesori che si rispetti. Vostro figlio si immedesimerà nella vita piratesca e si divertirà da pazzi durante la notte di Halloween.

Costume da piratessa per le bambine

Foto di Amazon

Anche per quanto riguarda il vestito da pirata per le bambine, gli accessori non possono mancare.

Il costume infatti è provvisto di benda per l’occhio, uncino ed un accessorio per i capelli con un teschio.

La gonna gonfia in tulle con righe rosse e nere renderanno la vostra piccina un perfetto pirata d’altri tempi!



Costumi di Halloween da vampiri

I vampiri sono l’emblema di questa notte infestata, e di certo i bambini non vedono l’ora di indossare i denti da vampiro per l’occasione.

In questo caso optare per un costume da vampiro, abbinato ad un trucco davvero spaventoso, può fare la differenza.

Il costume del Conte Dracula

Foto di Amazon

Perfetto per i maschi, il travestimento di Halloween del Conte Dracula che vogliamo proporvi, prevede un fantastico mantello nero, un grazioso gilet rosso con tanti pipistrelli raffigurati.

Per non parlare del cravattino a forma di pipistrello, non è adorabile!?

Il costume da regina dei vampiri per le bimbe

Foto di Amazon

Anche qui i colori sono il rosso ed il nero, un classico quando si parla di vampiri.

Il costume di Halloween da vampira bambina possiede il colletto alzato che contorna il viso e la pomposa gonna regala l’impressione che questo costume sia per la regina dei vampiri.

Se avete un maschietto ed una femminuccia sarebbe adorabile vederli mascherati entrambi da vampiri!

Costume da zombie per spaventare chiunque

Gli zombie sono figure inquietanti che prima di diventare in questo modo erano umani, sarà proprio questo che li rende così spaventosi.

Cosparsi di sangue e dai vestiti lacerati sempre alla ricerca delle prede perfette. Il costume di Halloween da zombie è sicuramente una scelta azzeccata per i bambini più coraggiosi!

Costume da bambino zombie

Foto di Amazon

Super spaventoso questo costume di Halloween da zombie per i maschietti. Completo di maschera per il viso, guanti da scheletro e mannaia insanguinata, insomma, si salvi chi può!

Il costume è composto da un pantalone nero con gli orli irregolari, una maglia con ossa da scheletro stampate ed una giacchina lacerata ed insanguinata. Perfetto per spaventare chiunque!

Travestimento da bambina zombie

Foto di Amazon

Passiamo al costume di Halloween da zombie per le bambine, composto da un’uniforme da studentessa che prevede una gonna a scacchi, una camicetta, una giacca ed una cravatta.

Basteranno degli schizzi di finto sangue ed un trucco terrificante per ottenere un magnifico travestimento da zombie.

I costumi di Halloween per chi ama la magia

I bambini adorano le storie di magia, maghi e streghe e spesso giocano creando pozioni ed incantesimi.

Se vostro figlio è appassionato di magia, allora sarà il caso di scegliere un bellissimo costume come quello del mago per i bambini o quello della strega per le bambine. Vediamo quali varianti abbiamo selezionato per voi.

Costumi di Halloween da mago per bambino

Foto di Amazon

Il travestimento da mago è il più gettonato, tra i costumi di Halloween, dai bambini appassionati di magia.

Questo in particolare prevede una tunica in poliestere con delle stelle e lune, una cintura, un fantastico cappello da mago e un’immancabile bacchetta magica perfetta per fare incantesimi e magie.

Travestimento di Halloween da strega

Foto di Amazon

Halloween è anche la notte delle streghe, perciò che ne dite di un costume da strega da bambina completo di scopa volante?

Un travestimento ideale per la notte di Halloween, questo costume è semplice ma delizioso.

Realizzato in tessuto elasticizzato e composto da abito, cintura per la vita, cappello da strega di Halloween e collarino.

I costumi da scheletro per la notte degli spiriti

Altro intramontabile protagonista della notte degli spiriti è di sicuro lo scheletro, usato spessissimo anche per le decorazioni per la casa a tema Halloween.

Non poteva di certo mancare nella nostra lista uno dei più amati travestimenti per Halloween. Vediamo dunque la variante per i bambini e quella per le bambine.

Travestimento da scheletro da bambino

Foto di Amazon

Questo costume da scheletro per i maschietti è tra i più gettonati in quanto, è dotato di effetto wow.

Infatti, una volta al buio il costume diventerà fluorescente, dando proprio l’impressione che ci sia un vero scheletro alle nostre spalle.

Vestito da scheletro per le bambine

Foto di Amazon

Questo costume da scheletro per bambina è davvero fantastico! Completo di una bellissima gonna tutù, un fiocchetto per il capo ed ossa da scheletro stampate nella parte superiore del vestito.

Potrete anche decidere di truccare il viso riproducendo un teschio per ottenere un effetto ancora più spaventoso.

Insomma i bambini staranno già scalpitando e non vedono l’ora di sfoggiare uno di questi bellissimi costumi di Halloween!