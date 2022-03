Catrice Cosmetics, prodotti make-up dai toni rosa e pesca per la festa della donna

L’ otto marzo è oramai alle porte: è dunque tempo di iniziare a riflettere su quale make-up per la festa della donna puntare per sentirsi al proprio meglio, affrontando la ricorrenza con lo spirito giusto!

Catrice suggerisce il perfetto beauty look per l’otto Marzo

Ed è qui che l’amatissimo brand Catrice Cosmetics entra in gioco a nostro favore, fornendoci alcuni raffinati suggerimenti al fine di realizzare un beauty look a tema con i fiocchi. Fil Rouge della collezione le imperanti tonalità del rosa e del pesca, che ritornano deliziosamente dal blush cotto arricchito da pigmenti dorati, allo smalto corallo sino alla splendida palette occhi, comprensiva di 18 diversi ombretti, i quali finish si alternano tra matte e shimmer a pieno favore della tendenza che vede trucco shiny e labbra brillanti ai vertici dei trend del periodo.

Proposte, queste, che meritano di finire dritte dritte tra i migliori prodotti make-up per la festa della donna, che siano da ispirazione per qualche amorevole pensiero da poter fare alle donne a noi vicine oppure la scusa giusta per concedersi in prima persona una dolce coccola.

Foto Nuova collezione Catrice

Catrice ICONails gel Lacquer, come sfoggiare unghie impeccabili per la festa della donna (e nei giorni a seguire)

Mettere lo smalto alla perfezione non è mai stato così semplice e piacevole: merito di questo smalto per unghie Catrice ICONails, il quale si distingue per la sua composizione e duratura fornendo alle unghie una finitura pari al gel ed una lucentezza senza eguali -e senza l’ausilio di lampade-, che dura fino a 7 giorni.

Lo smalto gode di una tecnologia innovativa, la GLOSS SEAL’RTM, che abbinata al complesso shock-shiled copre le unghie con uno strato resistente il quale tiene lontano odiose e facili sbeccature, donando una lucentezza a dir poco notevole. La composizione formulata con estratto di acai nutre le unghie conferendo loro elasticità ed idratazione per un aspetto curato. Per accompagnare il lavoro fatto è infine doveroso ricordarsi di stendere sulla pelle una buona crema mani!

Con questi presupposti, perché non concedersi una bella manicure per il nostro giorno speciale?