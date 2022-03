I migliori prodotti make-up per la festa della donna

Che sia un caso che la festa della donna coincida con l’arrivo della Primavera? La lieta ricorrenza si avvicina, ricordandoci con grande fierezza quanti passi avanti abbiamo fatto e quanti, invece, dovremo ancora farne. Quale modo migliore per celebrare la vicinanza di donne fantastiche accanto a noi e, perché no, noi stesse se non regalandoci qualche nuovo prodotto beauty? Vediamo insieme qualche chicca del periodo!

Essence CHOOSE YOUR GLOW, la palette di illuminanti per brillare di nuova luce

Non ci sarebbe stato modo migliore per iniziare la lista dei migliori prodotti per la festa della donna che con questa meraviglia di palette targata Essence. Si chiama CHOOSE YOUR GLOW, e già il nome dice tutto: la palette si compone di tre differenti illuminanti dalle nuance delicate e perlescenti, preziose per scolpire i volumi del viso con un piacevole gioco di luce realizzando il perfetto make-up shiny.

Catrice CHEEK LOVER Oil-infused blush, il must-have per un colorito sano

C’è chi dice che sia il dupe -quasi- esatto del celebre Orgasm di Nars: questo blush cotto di Catrice è il prodotto ideale per ricreare sul viso il sospirato “effetto salute” sfruttando la sua colorazione corallo-pesca con le micro particelle dorate che lo compongono.

KIKO Blossoming beauty Enchanting Eyeshadow Palette, per un look occhi definito e naturale

Kiko prodotti per la festa della donna

Disponibile in due diverse proposte colore, la Blossoming Beauty Enchanting Palette di Kiko contiene la giusta varietà di ombretti per enfatizzare lo sguardo con un trucco naturale e semi-nude grazie a texture scelte tra matte e luminose.

KIKO Blossoming Beauty Refreshing Face & Eyes Serum, il siero viso e occhi per una pelle fresca e radiosa

Se ciò di cui hai bisogno è un trattamento viso fresco e rigenerante allora Blossoming Beauty Refreshing Face & Eyes Serum fa sicuramente per te: Kiko ha ideato questo nuovo siero viso e contorno occhi per idratare l’incarnato, lasciando dietro sé una piacevolissima sensazione di freschezza, formulato a base di bacche di Goji ed alghe e dalla deliziosa profumazione di frutti rossi e violetta.

What the fake! Extreme plumping lip filler, il pazzesco gloss rimpolpante di Essence

Niente di meglio che questo gloss rimpolpante di Essence per conferire quel tocco in più al proprio rossetto, terminando in bellezza un look Ombrè Lips per labbra brillanti e super on trend!