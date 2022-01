Le idee fai da te a cui ispirarsi per creare dei lavoretti per la Festa della Donna sono molte: disegni di mimose, una poesia per la Festa della Donna, cartoline e biglietti di auguri fai da te, piccoli regali e chi più ne ha più ne metta, perché le idee per la Festa della Donna sono davvero tante e tutte creative.

La Giornata Internazionale della Donna è alle porte e, quindi, perché non scegliere di creare qualcosa con le vostre mani da regalare alle donne più importanti della vostra vita? Che siano amiche, mamme, sorelle o figlie, un’idea regalo per la Festa della Donna, fatta con il cuore, è sempre gradita.

Ecco alcune idee per creare dei lavoretti per la Festa delle Donne unici con il fai da te.

Lavoretti per la Festa della Donna: biglietto di auguri

Come regalo da donare a chi vogliamo bene, perché non creare dei biglietti di auguri personalizzati la Festa delle Donne? Si tratta di un pensiero semplice ed economico, che arriverà al cuore delle donne della vostra vita, che siano mamme, sorelle, figlie o altro ancora.

Foto Shutterstock | OnlyZoia



Se avete un po’ di buona manualità, l’ottimo risultato è sicuramente garantito e il vostro lavoretto non finirà di certo nel dimenticatoio. Un biglietto di auguri fai da te è qualcosa di semplice da creare con il fai da te e potrà esser reso speciale quando, una volta terminato, scriverete all’interno una dedica o delle frasi per la festa delle donne.



Per realizzare una cartolina fai da te per l’otto marzo, vi serviranno i seguenti materiali:

cartoncino bianco semi-rigido;

matita;

un paio di forbici;

Colla;

Carta velina gialla;

Carta velina verde;

Pennarelli colorati;

nastro del colore che preferite.

Ecco, invece, il procedimento per realizzare il vostro lavoretto per la Festa della Donna:

Piegate in due il cartoncino bianco; Con la matita, disegnate una o più foglie sulla carta velina verde; Ritagliatela e incollatela sul cartoncino bianco; Continuate la creazione di una mimosa, incollando tante palline di carta velina gialla; Alla base della mimosa da voi creata sul cartoncino bianco, incollate un nastro colorato; Fate asciugare; Con i pennarelli colorati, aggiungete la data o il nome della persona a cui è destinato il biglietto; Completate il vostro lavoretto con una poesia per la Festa della Donna o un messaggio di augurio speciale, magari qualche frase d’effetto adatta a questa ricorrenza al femminile.

Insomma, le idee per la Festa della Donna non mancano sicuramente: potete dare libero sfogo alla vostra fantasia e impreziosire il biglietto come più preferite, ad esempio con una dedica e con decorazioni che impreziosiscano il tutto.

Lavoretti per la Festa della Donna: cerchietto per capelli

Tra le idee regalo per la Festa della Donna ci sono anche alcuni lavoretti creativi e molto originali, perfetto regalo per l’otto marzo. Ad esempio, tra i lavoretti creativi più belli c’è il cerchietto per capelli con mimose, perfetto da regalare alla propria figlia oppure da realizzare insieme.

Foto Shutterstock | Pixel-Shot



Come procedere per creare, con le vostre mani, uno dei più bei regali per la Festa della Donna? Ecco l’occorrente:

un cerchietto per capelli bianco o giallo;

mimosa;

nastro giallo;

Colla a caldo.

Il procedimento per dare vita ad uno dei lavoretti per la Festa della Donna che più saranno apprezzati è il seguente ed è davvero semplicissimo:

Su un cerchietto di colore bianco o giallo, incollate un ramoscello di mimosa; Fate asciugare. Impreziosite il cerchietto creando dei fiocchetti con il nastro giallo tra un ramoscello e l’altro;

Facile e veloce, vero?

Lavoretti per la Festa della Donna: collana di mimosa

Perché optare per dei semplici disegni di mimose, quando potreste addirittura creare una collana con questo splendido fiore simbolo della Festa della Donna? Profumatissimo e di un bel colore giallo, la mimosa fiorisce all’inizio di marzo e, nel linguaggio dei fiori, rappresenta la femminilità e la forza.

Foto Shutterstock | vetre



Tra i lavoretti per la Festa della Donna, questa collana con pon pon è sicuramente tra i più originali e sarà un’idea regalo deliziosa per festeggiare la Giornata internazionale delle donne.

Per realizzare una bella collana con fiori di mimosa, ecco cosa vi servirà:

Lana gialla;

1 forchetta;

1 ago da lana;

50 centimetri di catenella per bijoux, della lunghezza che preferite;

Forbici.

Il procedimento per creare una collana mimosa è il seguente:

Arrotolate la lana gialla attorno ai rebbi della forchetta, così da creare una piccola matassa dello spessore di circa 1 centimetro; Con un pezzo della stessa lana, stringete la matassa al centro, passando il filo di lana in verticale tra i due rebbi centrali; Chiudete con un nodo; Estraete la forchetta; Tagliate la matassa dai due lati, con le forbici, in modo da aprire tutti i fili di lana ad occhiello; Adesso, aprite il pompon che si è creato; Con lo stesso procedimento, realizzatene altri; Con l’ago da lana, passate un filo nel punto centrale di tutti i pompon, così da unirli; Fissate le estremità dello stesso filo alla catenella da bijoux.

Et voilà… uno dei lavoretti per la Festa delle Donne tra i più amati sarà pronto!

Lavoretti per la Festa della Donna: segnalibri

Un’altra delle idee per la Festa della Donna da poter creare facilmente, per amiche, mamme, sorelle, figlie e più in generale, per tutte le appassionate di lettura è rappresentata dai segnalibri con mimosa.

Foto Shutterstock | New Africa

L’occorrente per questo lavoretto fai da te è il seguente:

striscia di cartoncino semi-rigido verde chiaro;

striscia di cartoncino semi-rigido verde scuro;

pezzo di carta bianca;

striscia di cartoncino giallo;

Forbici;

pezzetto di nastro;

matita;

Colla vinilica;

Foratrice per carta.

Il procedimento per questo lavoretto per la Festa della Donna è davvero facile:

Ritagliate un rettangolo di circa 13 x 6 centimetri dal cartoncino verde scuro; Arrotondate gli angoli con le forbici; Disegnate un rametto sul cartoncino verde chiaro; Ritagliatelo; Ritagliate la forma di una pergamena dal foglio di carta bianca; Usate la foratrice per fare tante palline con il cartoncino giallo; Incollate sul rettangolo grande il rametto e tutte le palline gialle, così da creare una mimosa; Alla base del rametto, incollate un fiocco fatto con il nastro; Scrivete una dedica, proprio come fareste con delle normali cartoline per la Festa della Donna, nella piccola pergamena prima creata.

Lavoretti per la Festa della Donna: vasetto con fiori gialli

Se cercate dei lavoretti per la Festa della Donna da donare ad una donna che non ama le mimose, potrete optare per questi deliziosi vasetti fai da te con fiori finti.

Vi basterà scegliere i fiori che preferite, l’importante è che siano gialli, del resto, il giallo è proprio il colore di questa ricorrenza.

Foto Shutterstock | Natalia Belay



Ecco cosa vi servirà per realizzare il vostro vasetto con fiori finti :

una scatola di latta;

Fiori gialli finti;

nastro giallo;

Olio essenziale di mimosa.

Il procedimento per questo lavoretto per la Festa della Donna è molto semplice:

Prendete una scatola di latta di quelle che ci sono in cucina, come quelle dei pomodori; Eliminate le eventuali etichette; Lavatela attentamente; Riponete al suo interno dei fiori gialli finti, i quali dureranno certamente più a lungo di quelli freschi; Applicate un nastro giallo per decorare la vostra scatola di latta; Aggiungete qualche goccia di olio essenziale di mimosa.

Lavoretti per la Festa della Donna: mimose di carta

Infine, tra le tante idee per la Festa della Donna, una dei lavoretti fai da te più classici è quello che prevede la creazione di un mazzo di fiori di carta.

Le mimose sono i fiori per eccellenza di questa festa, ma ciò non esclude il fatto che potreste regalare anche un semplice mazzo di fiori gialli.

Foto Shutterstock | marketlan

Ecco l’occorrente per la realizzazione di fiori di carta:

Fogli di carta velina gialli o dei colori che preferite;

Bottoncini colorati;

Steli di fil di ferro con ciniglia;

Foratrice.

Il procedimento, ad esempio, per creare dei papaveri, fiori tipici della primavera, è questo:

Tagliate dei cerchi di carta velina; Sovrapponete 3-4 strati dello stesso colore; Forate al centro e in due punti i cerchi di velina; Fate passare da un lato all’altro il fil di ferro; Inserite il bottoncino e chiudetelo come un pistillo; Lavorate la carta per dare una forma arruffata del papavero; Create più fiori; Mettete insieme un mazzetto.

Pronte a stupire tutte le donne della vostra vita con questi lavoretti per la Festa della Donna?