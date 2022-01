Per la festa della donna ci sono molti modi di festeggiare, da una cena romantica con la propria metà, con un menù perfetto per l’8 Marzo, ad una serata in compagnia delle amiche.

In questa occasione speciale è solito rivolgere un pensiero alle donne della nostra vita, per ricordare loro ancora una volta quanto siano importanti per noi, basta un piccolissimo pensiero, dedicare delle frasi per la festa della donna, delle poesie o anche una cartolina di auguri personalizzata.

Gli uomini più attenti però non dimenticheranno certo un piccolo pensiero per la loro donna. Il must assoluto è ovviamente la mimosa, fiore simbolo di questa giornata. Ricordate, cari uomini, che in queste occasioni non è l’entità del regalo che conta, ma il gesto.

Se siete alla ricerca di idee per un regalo carino, originale ed economico siete nel posto giusto!

La rosa eterna: per le romantiche intramontabili

Si sa che le donne amano i fiori, profumati e colorati, sono il regalo perfetto per qualsiasi occasione, peccato però che non durino a lungo.

Un’idea alternativa ai classici fiori ma altrettanto romantica è la Rosa eterna, che ricorda a tutte noi la meravigliosa fiaba Disney de La bella e la bestia. La cupola di vetro con rose rosse immortali simboleggia la fede nell’eternità. Un modo speciale per dire alla tua lei che il vostro amore sarà forte e duraturo.

La stampa su tela: il regalo adatto per tutte le donne

Se non volete sbagliare, per andare sul sicuro questa e senza dubbio l’idea più valida, per un regalo semplice e allo stesso tempo carico di significato.

La stampa su tela con illustrazione “girl power” è il regalo adatto per tutte le donne, fidanzate, mamme e amiche. Unisce l’arte ed il design, oggetto d’arredo colorato, originale con un significato forte ed importante.

Tazza decorata con ‘Adele Bloch-Bauer’: per le amanti dell’arte

Per le donne che amano l’arte la tazza decorata di Klimt è un’idea fantastica, pratica ed elegante. Un pensiero economico e grazioso per tutte le donne, amiche, mamme e nonne.

Cogli l’occasione di questa speciale ricorrenza per regalare alla donna della tua vita la tazza in porcellana, di alta qualità, con la stampa della sua opera preferita, del suo artista del cuore. L’ideale per tutte loro che amano prendere o un bel caffe al mattino o un tè pomeridiano senza rinunciare ad un tocco artistico ed elegante.

Rullo di Quarzo Rosa e Gua Sha: per le amanti della cura personale

Per una pausa di bellezza il regalo perfetto è assolutamente il kit con rullo massaggiatore e pietra rimodellante di quarzo rosa. Dona alla tua lei una coccola rilassante immancabile nella sua beauty routine.

Il rullo in quarzo rosa è nuoto per le sue proprietà benefiche e rilassanti, aiuta a ridurre il gonfiore e le rughe e migliora l’elasticità della pelle. Il massaggiatore viso è facile da usare intorno agli occhi, al naso e alla bocca, aumenta la circolazione, favorisce il flusso di ossigeno e massaggia la pelle, donando una luminosità sana e naturale. Riduce anche il gonfiore del viso e aiuta la pelle ad essere fresca diminuendo i pori e eliminando le tossine.

Box di tisane: per regalare un momento di relax

Se volete regalare alla mamma o alle vostre amiche un’occasione per prendere un momento di pausa dallo stress della routine e rilassarsi una volta per tutte, optate per una box di tisane biologiche assortite.

Il regalo a favore dell’ambiente, una selezione di 45 filtri di incredibili infusi biologici selezionati tra le migliori tisane di pukka, con ingredienti 100% biologici, cui l’1% dei ricavi dalla vendita viene donato a favore di cause ambientali.

Vaso Frida Kahlo: per le donne dal pollice verde

Per tutte le donne che amano prendersi cura delle loro piante un regalo simpatico e carino è la graziosissima fioriera con motivo ispirato a Frida kahlo.

Un pensiero tanto semplice quanto simbolico, Frida infatti, conosciutissima artista messicana del ‘900, rappresenta una una vera e propria icona internazionale di donna indipendente, sperimentatrice e rivoluzionaria.