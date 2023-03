Biglietti di auguri per la festa della donna tra cuori e mimose: idee originali

Siete in cerca di biglietti fai da te per la festa della donnacreativi e particolari? La Giornata Internazionale della Donna, più comunemente nota come Festa della Donna , cadrà, come ogni anno, l’8 marzo per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche raggiunte dalle donne, oltre che le discriminazioni e le violenze di cui sono state vittime.

Volete far capire alle donne che vi circondano quanto siano speciali per voi? Ecco alcuni consigli per realizzare dei biglietti fai da te per la Festa della Donna. Sono idee facili perfette anche per i bambini!



Nastri e bottoni

Foto Shutterstock | OnlyZoia

Le idee fai da te da poter mettere in pratica, per fare degli auguri alle donne della nostra vita, sono davvero tante e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Qualche consiglio semplice e veloce? Procuratevi il seguente materiale:

cartoncino di carta crespa

bottoni colorati

colla a caldo

nastro

Prendete del cartoncino colorato che farà da biglietto; poi, trovate del cartoncino verde che ritaglierete a forma di stelo e di foglioline che saranno, successivamente, incollate sul precedente cartoncino.

Adesso, non vi resta che prendere dei bottoni che avete in casa ed incollarli sopra lo stelo, come tanti petali di un fiore. Concludete con un po’ di nostro a piacere per dare quel tocco in più di creatività al biglietto! All’interno potrete scrivere una delle più belle frasi da dedicare alle donne.

Mazzo di fiori

Foto Shutterstock | OnlyZoia

Oltre a scegliere delle frasi adatte per la Festa della Donna o delle poesie da poter scrivere, potreste pensare di creare dei biglietti con fiori che possano richiamare le mimose o, più semplicemente, la primavera che si avvicina. Come?

Potete prendere del cartoncino base per il biglietto e, poi, dei cartoncini di diverso colore per fare steli, foglioline e petali di tanti colori diversi per realizzare fiori di tutti i tipi da incollare sui biglietti.

Piegate metà cartoncino a forma di cono in modo da poter inserire al suo interno i fiori di carta. Siete pronti a dare libero sfogo alla vostra fantasia?

Cuore con fiore

Foto Shutterstock | Alena_Do

Un biglietto diverso dal solito, un cuore piegato a metà con all’interno un fiore con i petali pop-up. Procuratevi diversi cartoncini colorati, la colla e un paio di forbici. Iniziate realizzando un cuore su due cartoncini, uno colorato e uno bianco. In quello bianco il cuore dovrà essere più piccolo, in modo da incollarlo sopra il cartoncino colorato, proprio come vedete in foto.

A questo punto tagliate i petali, divideteli a metà e incollate solo un lato. Proseguite sia a destra che a sinistra del fiore, in questo modo otterrete un effetto tridimensionale. Il biglietto è pronto, ora potete scriverci sopra una dedica alla vostra donna oppure abbinarci un disegno da colorare per l’8 marzo!

Fiori di… pasta

Foto Shutterstock | Angelina Zinovieva

Un po’ di spago e un po’ di pasta possono dar vita ad un biglietto fai da te originale e creativo. Perfetto anche come lavoretto per i bambini per la festa della donna!

Dalla foto potete dedurre quanto sia semplice realizzare questo biglietto fai da te per l’8 marzo. Potete divertirvi a colorare la pasta con le tempere e incollarla una volta asciutta!

Cuore con le mani

Foto Shutterstock | Diana Memetova

Tra i biglietti per la festa della donna il cuore con le mani è uno dei più gettonati non solo tra i bambini, ma anche tra i grandi. Potete regalarlo alla vostra mamma, sorella o amica del cuore, un biglietto veloce da fare anche all’ultimo minuto ma decisamente creativo.

Disegnate la forma della vostra mano su un cartoncino, piegatelo a metà e ritagliate. Il biglietto è pronto per essere decorato!

Bouquet in feltro

Foto Shutterstock | Maya Afzaal

La carta in feltro torna sempre utile quando si parla di lavoretti creativi. Qui vi suggeriamo di rimediarvi delle fustellatrici a forma di fiore in modo da agevolare il lavoro. Concludete con un nastro e un’etichetta su cui scrivere una frase breve.

Potete anche inserirlo all’interno della busta del regalo originale per l’8 marzo che avete acquistato!