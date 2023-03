Disegni per la festa della donna: colora le mimose con varie tecniche

Un’idea semplice ma molto apprezzata per la festa dell’8 marzo, sono i disegni da colorare per la festa della donna. Possono essere dei lavoretti fai da te per i più piccoli da realizzare insieme ad un adulto a cui si possono aggiungere delle frasi festa della donna: le più belle e divertenti. Basta stampare i disegni per la festa della donna e scegliere in che modo colorarli.

Questi disegni possono essere delle idee regalo per la festa della donna, da dipingere e impreziosire nel modo giusto per ottenere dei piccoli capolavori da incorniciare, che renderanno felici tutte le donne. Si possono unire disegni festa della donna ai migliori prodotti make-up per la festa della donna e fare un regalo che senza dubbio verrà apprezzato.

Una festa della donna da colorare attraverso delle immagini che si possono scaricare, stampare, colorare, decorare e impreziosire con mille dettagli per fare un regalo davvero unico alle donne più importanti, come la mamma o la nonna, le sorelle o le zie. Dai grandi classici come le mimose alle immagini rappresentative per questa festa.

Disegni da colorare per la festa della donna, come sceglierli

La prima cosa da fare quando si decide di realizzare un disegno per la festa della donna è scegliere il soggetto e che colori utilizzare. Due le opzioni principali e altrettante le strategie da seguire.

Disegni per la festa della donna – Foto Shutterstock

Disegni per la festa della donna – Foto Shutterstock

Si può optare per un classico, quindi scegliere disegni di mimose, da colorare in modo sobrio e senza troppe variazioni sul tema, utilizzando il giallo per i fiori e il verde per le foglie, magari osando con qualche sfumatura di verde e qualche ombreggiatura con il giallo più scuro. Le immagini di mimose per la festa delle donne sono sempre perfette perché questo fiore è il simbolo per eccellenza dell’8 marzo.

Disegni per la festa della donna – Foto Shutterstock

Disegni per la festa della donna – Foto Shutterstock

Un’alternativa è quella di spaziare con soggetti in linea con la festa, ma non strettamente correlati come un bel mazzo di fiori, rose o tulipani, vasi floreali rigogliosi, tutti da colorare senza porre troppi limiti alla fantasia cromatica.

Disegni per la festa della donna – Foto Shutterstock

Disegni per la festa della donna – Foto Shutterstock

Oppure scegliere un disegno con donne sorridenti o scenette divertenti di bimbi che omaggiano mamme e nonne con fiori e regali.

Completare e impreziosire i disegni

Scelti i disegni per la festa delle donne, si stampa il soggetto, preferibilmente su un cartoncino, e poi si passa alla scelta dei colori, che dovrebbero essere in linea con il disegno scelto

Meglio i pastelli, magari rifiniti con pennarelli e pennarellini oppure gli acquerelli, che garantiscono atmosfere più sfumate e un tocco da artista che non guasta mai.

Per le amanti della luce e dei brillantini si possono aggiungere dettagli preziosi, come strass e glitter, da incollare ai bordi del foglio di cartoncino o per mettere in evidenza qualche dettaglio del disegno.

Per completare il tutto si può riporre il disegno in una busta trasparente, da chiudere, come una sorta di pacchetto regalo, con un bel nastro in tinta.

Come colorare i disegni

Esistono molte tecniche pittoriche per personalizzare i disegni per la festa delle donne ed è bene che ogni bambino scelga quella preferita, in base ai risultati che intende ottenere.

Ovviamente bisogna considerare che ci sono tecniche più semplici, come la colorazione con il pennarello o il pastello, e altre più complesse che richiedono pazienza e precisione.

Tecnica dell’acquerello

Premesso che non è semplicissima, si può provare pian piano, stampando innanzitutto il disegno su un foglio di carta di grana abbastanza grossa: la carta migliore per l’acquerello è di 300 gr.

Una volta acquistata e stampato il disegno, prima di dipingerlo con i pennelli, dovrete bagnare il pennello e passarlo sulla carta in modo da inumidire il disegno. Dopodiché procedete intingendo il pennello nei vari colori e passandolo sul disegno. Più il disegno è bagnato, più il colore risulterà diluito e viceversa.

Tecnica del puntinismo

Può essere realizzata sia con semplici pennarelli che con pennello e colori a tempera o acrilici. Basta praticare dei puntini sul disegno, scegliendo le varie tonalità per le diverse parti da colorare. Dovrete riempire completamente il disegno di puntini colorati. Con i pennarelli è più semplice, con il pennello occorre un po’ di precisione per evitare sbavature.

Tempere

È sufficiente intingere il pennello nel colore e passarlo sulle diverse parti del disegno, dopo aver leggermente bagnato le setole se l’effetto desiderato è più morbido. In alternativa potete utilizzare le tempere senza acqua, ricorrendovi solo per pulire di volta in volta il pennello.

Pastelli

Ne esistono diverse versioni, da quelli classici, semplici da utilizzare, ai pastelli a cera, che vanno premuti sul disegno con maggiore o minore intensità a seconda dell’effetto desiderato. Se volete un disegno dalle tonalità più intense vi consigliamo di utilizzare i pastelli a cera, se lo volete più delicato, meglio ricorrere ai pastelli classici.

Pittura a china

In questo caso l’unico inconveniente è che asciuga velocemente. Acquistate l’inchiostro di vari colori in un negozio specializzato e della carta liscia di buona qualità. Stampate il vostro disegno e iniziate a dipingerlo intingendo il pennello nella china di vari colori, pulendolo subito dopo nell’acqua. Se bagnate il foglio prima di passare la china, otterrete un effetto liquido molto carino.

Come presentare i disegni

Un altro aspetto da considerare è il come presentare i disegni alla destinataria. L’ideale sarebbe incorniciarli in modo da valorizzare il disegno rendendolo un pezzo di home decor.

La scelta della cornice dipende dai gusti della destinataria e anche dallo stile della sua casa: possono essere in legno, oppure modelli bianchi, neri, colorati, rettangolari o quadrati, grandi o piccoli.

Una volta capito quale cornice scegliere, non resta che acquistare la cornice, tenendo conto delle misure del disegno, e preparare il regalo. Ricordate che anche la confezione è degna di attenzione.

Non limitatevi ad avvolgere il disegno con una carta regalo qualsiasi, meglio scegliere un modello carino, in pendant con i colori del disegno, e aggiungete al pacchetto qualche dettaglio, come ad esempio un nastro in tinta, un pon pon, un fiore di mimosa.